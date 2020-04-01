“شرع السيسي” القتل والاعتقال والتعذيب حلال وإذاعة القرآن بمكبرات المساجد “إفساد في الأرض”.. فتوى رسمية تثير ضجة

أثارت فتوى رسمية لأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحمد ممدوح، اليوم الثلاثاء، بشأن إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

“ممدوح” ظهر في مقطع مصور على صفحة دار الإفتاء بالفيسبوك يقول إن رفع القرآن الكريم في مكبرات المساجد الخارجية إفساد في الأرض، ومن المنكرات، على حد قوله.

وأضاف: “القرآن ليس منكرا، ولكن فعل من يريد ذلك منكر، فمن يذيع القرآن في مكبرات الصوت بالمساجد، هل يقصد التعكير على الناس فربما أحدهم يريد أن ينام وآخر مريض وآخر كبير في السن، فأنت تخترق دائرة خصوصيته وترغمه على الاستماع للقرآن، ومنهم من يفعل ذلك في وقت السحر بالليل”.

وذكر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن “إذاعة أحداث الصلاة نفسها في مكبرات الصوت الخارجية من المنكرات، والمشروع هو رفع الآذان وممكن الإقامة، ولو أنها متعلقة بأهل المسجد وليس أهل الحي”، وفق قوله.

ده مش عنوان كاتبه خالد صلاح بتاع اليوم السابع ولا احمد موسي دي فتوي من أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء pic.twitter.com/vvzGxaD178 — mOsTaFa AFandy (@mostafa_afandy) March 31, 2020

وتسببت فتوى أمين دار الإفتاء المصرية في جدل واسع بين النشطاء، الذين هاجموه وقالوا إنه من الأولى أن ينكر وينتقد وجود الملاهي الليلية ونوادي القمار المصرح بها رسميا في مصر لا أن ينتقد اذاعة القران بالمساجد.

وكتب الناشط الحقوقي المصري هيثم أبوخليل ساخرا:”طيب ماتكمل يا مولانا: وتشغيل ال DJ أمام اللجان الإنتخابية ورقص البنات والسيدات إصلاح في الأرض! والدعاء بصوت السيسي هداية في الأرض”

دار الإفتاء رفع صوت القرآن الكريم

عبر ميكروفانات المساجد

إفساد في الأرض..!

طيب ماتكمل يا مولانا:

وتشغيل ال DJ

أمام اللجان الإنتخابية ورقص البنات والسيدات إصلاح في الأرض!

والدعاء بصوت السيسي هداية في الأرض..!!#دار_الافتاء#اوعي_الزحمه — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 31, 2020

وغرد حساب باسم “مصري”:”علي كده بقي انتظروا فتوي في رمضان بأن الصيام يضر بصحة المواطنين ،هو المسيح الدجال اتأخر كدة ليه تعالي بقي يا أعور ناس كتير مستنياك”

#دار_الإفتاء طلعوا فتوي بأن رفع صوت القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت في المساجد إفساد في الأرض ومن المنكرات

وتعكر صفو البشر …



علي كدة بقي انتظروا فتوي في رمضان بأن الصيام يضر بصحة المواطنين



هو المسيح الدجال اتأخر كدة ليه

تعالي بقي يا أعور ناس كتير مستنياك#كسم_دار_الافتاء — الـمـصـــــــــرى (@EL___masry) March 31, 2020

وقال ثالث:”دول أوروبيه بتمسح برفع الأذان بمكبرات الخارجيه ودار الإفتاء المصرية بتقول اذاعه قرآن والأذان بمكبرات إفساد في الارض ومن منكرات؟!!!… سبحان الله”

دول أوروبيه بتمسح برفع الأذان بمكبرات الخارجيه ودار الإفتاء المصرية بتقول اذاعه قرآن والأذان بمكبرات إفساد في الارض ومن منكرات؟!!!… سبحان الله https://t.co/mo7nYMWPIX — Ashqarani (@Ashqarani11) March 31, 2020

هذا وكسرت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد العديد من التحفظات بين المجتمعات الأوربية، والتي كان من بينها الأذان، حيث علت مكبرات الصوت بالأذن في العديد من العواصم الأوربية التي كانت تمنع الأذان إلا داخل المسجد فقط وبدون مكبرات الصوت.

مقطع فيديو وثق من قلب العاصمة البلجيكية بروكسل” لأول مرة يصدح الآذان في بلجيكا عبر مكبرات الصوت، حيث سابقا يتم الآذان،داخل المسجد فقط، دون استخدام مكبرات الصوت.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de koronavirüs nedeniyle ilk defa ezan minareden okundu.



Hristiyan nüfusun fazla olduğu Avrupa ülkelerinde ezanın sadece cami içerisinde okunmasına izin veriliyor. pic.twitter.com/B7BrlPjuZ8 — Ensonhaber.com (@ensonhaber) March 30, 2020

وكانت الحكومة الألمانية، قد سمحت لأول مرة منذ سنوات وبعد انتشار فيروس كورونا برفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت بعد أن كان محظورا بأحكام قضائية.

وعلق بعض رواد ونشطاء على مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بالقول : ” لأول مرة منذ سنوات و بعد انتشار فيروس كورونا السلطات الألمانية تسمح برفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت بعد أن كان محظورا.. سر رباني لا يعلمه إلا هو سبحانه ولا إله إلا الله”.

كما انتشر مقطع فيديو يظهر رفع الأذان لأول مرة في مدينة ليون الفرنسية.

وعلق البعض على مقطع الفيديو بالقول: “فرنسا المسجد الكبير في مدينة ليون لأول مرة يرفع الأذان بالمكبرات بالأمس علي أذان المغرب “.