المرتزق “الأميري” تعاطى الصنف المغشوش من “جبل علي” ونشر أكاذيب مُضحكة عن عمان
عاد حساب “اليمن الان” الذي يديره المرتزق المدعو حذيفة الأميري لنشر الإتهامات والمزاعم الكاذبة عن سلطنة عمان .
وفي أحدث إدعاءاته، زعم “الأميري” في تغريدة لحسابه أن سيارة محملة بالقات كانت تدخل يومياً عبر منفذ شحن في المهرة إل العاصمة العُمانية مسقط، فيما يدخل السلاح للحوثيين بدون تفتيش .
وتصدّى حساب “الشاهين” العُماني الشهير لمزاعم “الأميري” وقال ساخراً منه: “نبارك لك عودة شيكات سفارة الكيان الهزيل بعد طول انقطاع. ظننا انك لربما بحثت عن عمل شريف بعدما أصبحت كرت محروق لكن طالما أن آلة وابخ الإعلامية باتت بحاجة لكل مشعوذ ودجال فمن الطبيعي أن تكون في أعلى القائمة”.
وأكمل سخريته من المرتزق “الأميري” فقال: ” سيارة محملة بالمخدرات تقطع ١٠٠٠ كيلومتر إلى مسقط وأخرى محملة بالسلاح تقطع ١٠٠٠ كيلومتر إلى صنعاء دون أن يراهم أحد.لا جيش ولا شرطة.لا تحالف ولا أمم متحدة.لا انس ولا جن. شكل الصنف الفاخر مضروب صناعة جبل علي”.
من جهته، عبّر الإعلامي اليمني عامر المهري عن خجله مما يقوم به حذيفة الأميري وقال إنه من “أشباه الرجال المحسوبين على اليمن”، مستنكراً تطاوله عل سلطنة عمان بأوامر إماراتية.
وقدّم “المهري” اعتذاره للشعب العُماني “نيابةً عن الشعب الحر وعن حكومتنا المختطفة في الرياض وأبوظبي”.
نحن في زمن الارتزاق.
الشاهين مرتزق لجهاز الامن الداخلي العُماني.
حذيفة الاميري مرتزق سعودي-اماراتي.
الحريزي مرتزق عُماني .
ايش فيها المهم تستغلوا هذه الفرصة في البناء والتشييد فالذي لن يغتني في هذه المرحلة القذرة من حياة الشعوب العربية لن يغتني ابدا.