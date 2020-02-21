المرتزق “الأميري” تعاطى الصنف المغشوش من “جبل علي” ونشر أكاذيب مُضحكة عن عمان

عاد حساب “اليمن الان” الذي يديره المرتزق المدعو حذيفة الأميري لنشر الإتهامات والمزاعم الكاذبة عن سلطنة عمان .

وفي أحدث إدعاءاته، زعم “الأميري” في تغريدة لحسابه أن سيارة محملة بالقات كانت تدخل يومياً عبر منفذ شحن في المهرة إل العاصمة العُمانية مسقط، فيما يدخل السلاح للحوثيين بدون تفتيش .

كان #منفذ_شحن في #المهرة يعمل وكأنه تحت إدارة وإشراف ناطق #الحوثيين عبدالسلام فليتة، وكانت تدخل يومياً من المنفذ سيارة محملة بالقات الى #مسقط وكان السلاح يدخل للحوثي برعاية #الحريزي و بدون تفتيش، اليوم تدخل التحالف وتمت السيطرة على المنفذ و قطع يد الحريزي ومرتزقتة عن المنفذ.. — اليمن الآن (@ALyemennow) February 20, 2020

وتصدّى حساب “الشاهين” العُماني الشهير لمزاعم “الأميري” وقال ساخراً منه: “نبارك لك عودة شيكات سفارة الكيان الهزيل بعد طول انقطاع. ظننا انك لربما بحثت عن عمل شريف بعدما أصبحت كرت محروق لكن طالما أن آلة وابخ الإعلامية باتت بحاجة لكل مشعوذ ودجال فمن الطبيعي أن تكون في أعلى القائمة”.

مرحبا حذيفة الاميري

نبارك لك عودة شيكات سفارة الكيان الهزيل بعد طول انقطاع. ظننا انك لربما بحثت عن عمل شريف بعدما أصبحت #كرت_محروق

لكن طالما أن آلة #وابخ الإعلامية باتت بحاجة لكل مشعوذ ودجال،،، فمن الطبيعي أن تكون في أعلى القائمة https://t.co/ZZKGIDvgwq — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 21, 2020

وأكمل سخريته من المرتزق “الأميري” فقال: ” سيارة محملة بالمخدرات تقطع ١٠٠٠ كيلومتر إلى مسقط وأخرى محملة بالسلاح تقطع ١٠٠٠ كيلومتر إلى صنعاء دون أن يراهم أحد.لا جيش ولا شرطة.لا تحالف ولا أمم متحدة.لا انس ولا جن. شكل الصنف الفاخر مضروب صناعة جبل علي”.

سيارة محملة بالمخدرات تقطع ١٠٠٠ كيلومتر إلى مسقط وأخرى محملة بالسلاح تقطع ١٠٠٠ كيلومتر إلى صنعاء دون أن يراهم أحد

لا جيش ولا شرطة

لا تحالف ولا أمم متحدة

لا انس. ولا جن



شكل الصنف الفاخر مضروب،، صناعة جبل علي — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 21, 2020

من جهته، عبّر الإعلامي اليمني عامر المهري عن خجله مما يقوم به حذيفة الأميري وقال إنه من “أشباه الرجال المحسوبين على اليمن”، مستنكراً تطاوله عل سلطنة عمان بأوامر إماراتية.



وقدّم “المهري” اعتذاره للشعب العُماني “نيابةً عن الشعب الحر وعن حكومتنا المختطفة في الرياض وأبوظبي”.