بعد صفعة الدويلة لمخابرات أبوظبي.. حقوقي كويتي يجلط النظام المصري ويحصل على براءة من تهمة التطاول على السيسي

في خبر مزعج لنظام عبد الفتاح السيسي في مصر، أعلن الحقوقي الكويتي البارز صلاح الهاشم حصوله على براءة من محكمة الجنايات الكويتية من تهمة الإساءة إلى مصر والتطاول على السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الحكم بالبراءة عقب حصول المحامي والسياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة، على حكم مماثل وبراءة من تهمة نسبت إليه بشأن الإساءة لدولة الإمارات وحكامها على مواقع التواصل.

الحمد لله كثيراً

فقد صدر الحكم ببراءتي قبل قليل من دائرة الجنايات في التهمة التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية بتهمة تعكير العلاقات مع مصر

كل الشكر والاحترام والتقدير للزملاء الأساتذة الذين حضروا معي

ا.دوخي الحصبان.

ا.أحمد المناور.

ا.ناهس العنزي.

ا.حمود الهاجري.

ا.عياد العدواني — salah alhashem صلاح الهاشم. مواطن (@salahalhashem) February 16, 2020

الدعوى ضد الحقوقي الهاشم كانت قد رفعت من قبل وزارة الخارجية الكويتية، بتهمة تعكير العلاقات بين البلدين، وفق ما ذكره الهاشم في إعلان براءته اليوم.

وبدأت محاكمة الهاشم منذ عدة أشهر، حيث تم إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، بتهمة ”القيام بعمل عدائي ضد مصر، وكتابته لعبارات تم اعتبارها تدخلا في الشأن الداخلي لمصر، وتطاولا على جيشها وقيادتها“.

وفي صفعة قوية للنظام الإماراتي وممارساته العبثية برأ القضاء الكويتي، قبل أيام المحامي والسياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة، من التهم المنسوبة له بشأن الإساءة لدولة الإمارات وحكامها على مواقع التواصل.

وفي هذا السياق نشر حساب “أمن ومحاكم” على تويتر تغريدة رصدتها (وطن)، كشف فيها عن تبرئة محكمة الجنايات للدويلة من الإساءة لدولة الامارات.

محكمة الجنايات: براءة المحامي ناصر الدويلة من الإساءة لدولة #الامارات pic.twitter.com/t6VbcGdyqG — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) February 11, 2020

وقال الدويلة في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، “أصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار فيصل الحربي، حكمها في القضية المرفوعة بناء على شكوى النائب العام الإماراتي ضدي، وقد قضت المحكمة لي بالبراءة من تهمة الإساءة لدولة الإمارات الشقيقة ولله الحمد والفضل والمنة”.

الشعب الكويتي لا يحمل الحقد و لا الضغينه لأحد و نحن في الكويت نكن كل المودة الصادقة لاشقاءنا في الخليج و للامه العربيه و الاسلاميه و لجميع الشعوب الصديقه و مع ذلك فلنا كل الحق في الاختلاف الفكري و السياسي و تقدير المصالح فنحن شعب حي يتفاعل مع الاحداث في حدود القانون و الدستور — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 11, 2020

وأضاف الدويلة: “الشعب الكويتي لا يحمل الحقد ولا الضغينة لأحد، ونحن في الكويت نكن كل المودة الصادقة لأشقائنا في الخليج وللأمة العربية والإسلامية ولجميع الشعوب الصديقة، ومع ذلك فلنا كل الحق في الاختلاف الفكري والسياسي وتقدير المصالح؛ فنحن شعب حي يتفاعل مع الأحداث في حدود القانون والدستور”.

وقبل عدة أشهر قامت النيابة العامة في الكويت باستدعاء السياسي ناصر الدويلة، للتحقيق معه في تهمة إساءته للإمارات، بناء على شكوى الأخيرة ضده.