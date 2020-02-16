بعد صفعة الدويلة لمخابرات أبوظبي.. حقوقي كويتي يجلط النظام المصري ويحصل على براءة من تهمة التطاول على السيسي
في خبر مزعج لنظام عبد الفتاح السيسي في مصر، أعلن الحقوقي الكويتي البارز صلاح الهاشم حصوله على براءة من محكمة الجنايات الكويتية من تهمة الإساءة إلى مصر والتطاول على السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا الحكم بالبراءة عقب حصول المحامي والسياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة، على حكم مماثل وبراءة من تهمة نسبت إليه بشأن الإساءة لدولة الإمارات وحكامها على مواقع التواصل.
الدعوى ضد الحقوقي الهاشم كانت قد رفعت من قبل وزارة الخارجية الكويتية، بتهمة تعكير العلاقات بين البلدين، وفق ما ذكره الهاشم في إعلان براءته اليوم.
وبدأت محاكمة الهاشم منذ عدة أشهر، حيث تم إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، بتهمة ”القيام بعمل عدائي ضد مصر، وكتابته لعبارات تم اعتبارها تدخلا في الشأن الداخلي لمصر، وتطاولا على جيشها وقيادتها“.
وفي صفعة قوية للنظام الإماراتي وممارساته العبثية برأ القضاء الكويتي، قبل أيام المحامي والسياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة، من التهم المنسوبة له بشأن الإساءة لدولة الإمارات وحكامها على مواقع التواصل.
وفي هذا السياق نشر حساب “أمن ومحاكم” على تويتر تغريدة رصدتها (وطن)، كشف فيها عن تبرئة محكمة الجنايات للدويلة من الإساءة لدولة الامارات.
وقال الدويلة في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، “أصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار فيصل الحربي، حكمها في القضية المرفوعة بناء على شكوى النائب العام الإماراتي ضدي، وقد قضت المحكمة لي بالبراءة من تهمة الإساءة لدولة الإمارات الشقيقة ولله الحمد والفضل والمنة”.
وأضاف الدويلة: “الشعب الكويتي لا يحمل الحقد ولا الضغينة لأحد، ونحن في الكويت نكن كل المودة الصادقة لأشقائنا في الخليج وللأمة العربية والإسلامية ولجميع الشعوب الصديقة، ومع ذلك فلنا كل الحق في الاختلاف الفكري والسياسي وتقدير المصالح؛ فنحن شعب حي يتفاعل مع الأحداث في حدود القانون والدستور”.
وقبل عدة أشهر قامت النيابة العامة في الكويت باستدعاء السياسي ناصر الدويلة، للتحقيق معه في تهمة إساءته للإمارات، بناء على شكوى الأخيرة ضده.