“مجتهد” يستبق جهاز أمن الدولة في السعودية ويفضح مسرحية جهزوها وتستهدف هؤلاء
قال المغرد الشهير بتسريباته السياسية على تويتر “مجتهد” إن السلطات السعودية أجبرت عائلات عدد من المعارضين السعوديين المعروفين على التوقيع على بيان تمت صياغته في جهاز أمن الدولة.
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وكتب “مجتهد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص على تويتر في تغريدة رصدتها (وطن) جاء فيها:”عائلات عدد من المعارضين المشهورين تجبر على التوقيع على بيان تمت صياغته في أمن الدولة وربما يتم إعلانه في الفترة القادمة.”
وتابع المغرد الشهير الذي لم يكشف أي تفاصيل أخرى عن هذا البيان أو طبيعته والهدف من وراءه:”المضحك أن أمن الدولة صاغت البيان بصيغة أقرب لأسلوب الذباب الالكتروني، ونسبته لهذه العوائل، وتريد من الناس أن يصدقوا أن العوائل هي التي كتبته!”.
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