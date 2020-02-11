“مجتهد” يستبق جهاز أمن الدولة في السعودية ويفضح مسرحية جهزوها وتستهدف هؤلاء

قال المغرد الشهير بتسريباته السياسية على تويتر “مجتهد” إن السلطات السعودية أجبرت عائلات عدد من المعارضين السعوديين المعروفين على التوقيع على بيان تمت صياغته في جهاز أمن الدولة.

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وكتب “مجتهد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص على تويتر في تغريدة رصدتها (وطن) جاء فيها:”عائلات عدد من المعارضين المشهورين تجبر على التوقيع على بيان تمت صياغته في أمن الدولة وربما يتم إعلانه في الفترة القادمة.”

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عائلات عدد من المعارضين المشهورين تجبر على التوقيع على بيان تمت صياغته في أمن الدولة وربما يتم إعلانه في الفترة القادمة.



المضحك أن أمن الدولة صاغت البيان بصيغة أقرب لأسلوب الذباب الالكتروني، ونسبته لهذه العوائل، وتريد من الناس أن يصدقوا أن العوائل هي التي كتبته!! 😀😀 — مجتهد (@mujtahidd) February 11, 2020

وتابع المغرد الشهير الذي لم يكشف أي تفاصيل أخرى عن هذا البيان أو طبيعته والهدف من وراءه:”المضحك أن أمن الدولة صاغت البيان بصيغة أقرب لأسلوب الذباب الالكتروني، ونسبته لهذه العوائل، وتريد من الناس أن يصدقوا أن العوائل هي التي كتبته!”.

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