مجتهد يستبق جهاز أمن الدولة في السعودية ويفضح مسرحية جهزوها لاستهداف معارضين مشهورين
مجتهد يستبق جهاز أمن الدولة في السعودية ويفضح مسرحية جهزوها لاستهداف معارضين مشهورين
تقارير

“مجتهد” يستبق جهاز أمن الدولة في السعودية ويفضح مسرحية جهزوها وتستهدف هؤلاء

كتب وطن
0

قال المغرد الشهير بتسريباته السياسية على تويتر ” إن السلطات السعودية أجبرت عائلات عدد من المعارضين السعوديين المعروفين على التوقيع على بيان تمت صياغته في جهاز .

أقرأ أيضاً: الملك سلمان يكافئ عبدالرحمن السديس على “تطبيله” ويمد له في منصبه 4 سنوات جديدة برتبة…

وكتب “مجتهد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص على تويتر في تغريدة رصدتها (وطن) جاء فيها:”عائلات عدد من المعارضين المشهورين تجبر على التوقيع على بيان تمت صياغته في أمن الدولة وربما يتم إعلانه في الفترة القادمة.”

وتابع المغرد الشهير الذي لم يكشف أي تفاصيل أخرى عن هذا البيان أو طبيعته والهدف من وراءه:”المضحك أن أمن الدولة صاغت البيان بصيغة أقرب لأسلوب الذباب الالكتروني، ونسبته لهذه العوائل، وتريد من الناس أن يصدقوا أن العوائل هي التي كتبته!”.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

قد يعجبك ايضا
حياتنا

مواطنة سعودية خطفت طفلين من مستشفى الدمام قبل 20 عاماً .. هكذا فضحت نفسها اليوم

تقارير

فشل المفاوضات بين السعودية وقطر رسميا وعودة الأزمة للمربع الأول.. وهذه تفاصيل ما جرى

حياتنا

السعودية مودل روز تنشر فيديو “فاضح” كشفت فيه صدرها بطريقةٍ استفزت…

فيديو

شاهد| كيف انشقت الأرض وابتلعت سيارة سعودي في الإحساء وسط ذهول المارة!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.