يتواصل التراجع الكبير والإنهيار والخسائر التي تضرب اقتصاد الامارات حيث تعاني سوق عقارات دبي بشكل خاص، من تراجعات حادة في المبيعات والأسعار، مقابل ارتفاع في الطلب.

وفي هذا السياق، تكبدت شركة داماك العقارية خسارة كبيرة في نتائجها المالية خلال 2019 إذ بلغت 36.87 مليون درهم (10 ملايين دولار)، مسجلة أول خسارة لها منذ 2010.

وقالت الشركة في إفصاح لبورصة دبي، الثلاثاء، إن خسائرها المسجلة جاءت بعد تسجيلها صافي ربح بلغت قيمته 1.15 مليار درهم (313.3 مليون دولار) في 2018.

وتراجعت إيرادات الشركة العملاقة في صناعة العقار بالإمارات، إلى 4.399 مليارات درهم (1.198 مليار دولار) في 2019، نزولا من 6.13 مليارات درهم (1.67 مليار دولار) في 2018.

وقال “حسين سجواني” رئيس مجلس إدارة إدارة داماك العقارية، في الإفصاح، إن الشركة أطلقت في 2019 مشاريع عقارية أقل، تماشيا مع حالة السوق التي تشهد ارتفاعا في العرض وتراجع الطلب.

وذكر “سجواني” أن تقليص إطلاق المشاريع يأتي كذلك، تجنبا لإضافة التزامات جديدة على الشركة، “وتركيز جهودنا على بيع المنشآت الجاهزة وشبه الجاهزة”.

ضربة وخسارة لـشركة إشراق للاستثمار الإماراتية

وبلغت صافي الخسائر لشركة “إشراق للاستثمار” الإماراتية خلال العام الماضي 10.7 ملايين درهم وبلغ إجمالي دخل العمليات التشغيلية 32 مليون درهم، وتراجعت النفقات الإدارية والعامة بنسبة 13%.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة “جاسم الصديقي” ان “إشراق” حافظت على أرباح تشغيلية رغم التحديات التي شهدتها سوق العقارات،كما تمكنت أعمال الشركة في قطاعي التأجير والضيافة الفندقية من الحفاظ على معدل إشغال أعلى من 90%.

وأكد “الصديقي” ان الشركة مستمرة في التركيز على تنويع الايرادات والاستفادة من الفرص المتاحة.

وبينما يعاني الإقتصاد الإماراتي ويُنذر بانهيار قطاعات حيوية، تواصل دولة قطر واقتصادها النمو والتقدم.