قطر توقع اتفاقية لتزويد الكويت بمليون طن من الغاز سنويا
قطر توقع اتفاقية لتزويد الكويت بمليون طن من الغاز سنويا
تقارير

ستمتد 15 سنة .. اتفاقية بين قطر والكويت ستصيب دول الحصار بالجنون

كتب وطن
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وقعت شركة “ غاز” اتفاقية جديدة طويلة الأمد لتوريد مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى شركة “شل”، وتسليمها لدولة على مدى 15 سنة تبدأ من العام الجاري.

وقالت الشركة القطرية، في بيان الأحد، إن الاتفاقية تقضي بتزويد الكويت بمليون طن من الغاز الطبيعي المسال من مشروع “ 4”.

و”قطر غاز 4″ هو مشروعٌ مُشترك بين قطر للبترول التي تستحوذ على 70 بالمئة منه، وشركة شل التي تمتلك 30 بالمئة من المشروع.

تأتي الاتفاقية، في أعقاب الاتفاق الموقع الشهر الماضي بين قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية، الذي يقضي بتزويد الأخيرة بنحو 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، اعتبارا من 2022.

وقطر من أكبر منتجي الغاز في العالم، وتعتزم رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64 بالمئة عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا.

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