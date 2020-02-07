قمة مرتقبة تجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مصر
قمة مرتقبة تجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مصر
تقارير

مفاجأة عن “لقاء الأحبة” .. قريباً ستشاهدونهما يتبادلان القُبل الحارّة بمباركة هذه الدول!

كتب وطن
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يبدو أن الوقت قد حان للقاء الأحبة، وقريباً سيتبادلان القُبل الحارّة، إذ كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن وزير الخارجية الأميركي ، يجري اتصالات مكوكية لعقد قمة منذ عدة شهور تجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ، بولي العهد السعودي .

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي لم تسمه وصفته بـ “الكبير”، قوله إن “اتصالات مكثفة، تجري بين واشنطن وإسرائيل ومصر والسعودية لعقد قمة القاهرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

وذكرت الصحيفة، أن القمة المزعومة “قد تعقد حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في آذار (مارس) المقبل”.

وأشار المصدر إلى أن “الإمارات والسودان والبحرين وعُمان، ستشارك في القمة أيضا”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأردن دُعي للمشاركة في القمة، لكن الملك عبد الله لم يؤكد مشاركته، لأنه يريد مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة، بحسب المصدر.

ولم يصدر على الفور تعليقات فورية من الدول المذكورة، حول ما أوردته الصحيفة العبرية.

وأوضح المصدر أن الملك عبد الله يتواصل مع السلطة الفلسطينية بشأن ذلك، مشيرًا أن إسرائيل أبدت موافقة مبدئية على مشاركة الرئيس عباس في القمة.

لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول فلسطيني كبير، لم تذكر اسمه، قوله إن “القيادة الفلسطينية تتشبث بمقاطعة واشنطن وتجميد الاتصالات السياسية مع إسرائيل”.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، نقل موقع “أكسوس”، أن اجتماعا ثلاثيا سريا عقد في البيت الأبيض، ضم إسرائيل والإمارات، وأنه يعد خطوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقوية العلاقات.

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