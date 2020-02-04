يعجزون عن مواجهة قطر سياسيا فيلجأون للقذف بالأعراض.. وائل غنيم على خطى المزروعي

في تغريدات مستغربة منه منذ فترة خرج الناشط المصري المثير للجدل وائل غنيم، يهاجم العائلة الحاكمة في قطر والأغرب أنه لم يهاجم قطر من قبل أبدا، فما السر الذي حوله ودفعه لهذه الوقاحة حتى خرج اليوم يتطاول على والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند.

وعلى خطى المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي وبنفس أسلوبه الحقير، كتب “غنيم” في تغريدة له بتويتر كلمات سخيفة تطاول فيها على الشيخة موزا ما عرضه لهجوم وانتقادات واسعة.

أنا عايز آكل موز مع الشيخة موزة — Wael Ghonim (@Ghonim) February 4, 2020

وتساءل ناشطون عن السر في تحول شخصية وائل غنيم المعروف بانتقاده اللاذع والدائم لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، حيث يدعو الآن لتأييده حتى أنه تمنى أن يصبح مستشارا له لشؤون الشباب، وأيضا هجومه على الأسرة الحاكمة في قطر والتي لم يتعرض لها بتاتا من قبل لغز حير متابعيه.

وفيما افترض ناشطون أنه ربما أصلح غنيم علاقاته مع جهاز أمن الدولة في مصر وهو من دفعه لمهاجمة قطر وتمويله، استند آخرون لرواية مغرد شهير بتسريباته السياسية على تويتر قال فيها قبل أيام أن الإمارات أجبرت وائل على مهاجمة قطر عبر فيديوهات مخلة التقطت له خلسة في فنادق دبي.

وكان الناشط المصري المثير للجدل وائل غنيم، بث الشهر الماضي مقطعا مصورا على صفحته بتويتر شن فيه هجوما عنيفا على قطر وتطاول بالسب والقذف على أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في انقلاب مفاجئ على جميع مواقفه السابقة ما دعا ناشطون للتساؤل عن سبب التحول الكبير في مواقفه خاصة بعدما دعا لعدم المشاركة في التظاهرات المتزامنة مع ذكرى ثورة 25 يناير التي كان أحد مفجريها وعبر دعمه لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الذي كان من أشد معارضيه قبل فترة قريبة.

وظهر “غنيم” في الفيديو الذي عرضه لهجوم عنيف ورصدته (وطن) يطالب بإغلاق قنوات المعارضة المصرية في الخارج وعلى رأسها قناتي “الشرق ومكملين”.

وبدون مقدمات وفجأة انتقل من الشأن المصري ليهاجم قطر ويزعم دعمها للإرهاب، كما طالب بإغلاق قناة الجزيرة.

وعلى طريقة المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، لم يخلوا حديث غنيم من تطاول وسب وقذف لشخص الأمير تميم، وكذلك المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة.

كما نشر “غنيم” فيديو آخر باللغة الإنجليزية أفرده للتطاول على الشيخ تميم، والترويج لمزاعم دعم قطر للإرهاب وتمويل أفراد ومؤسسات تعارض السيسي.

وسبق أن رد الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، على افتراءات غنيم والتي وجه فيها انتقادات له وللطريقة التي تتناول فيها قناة الجزيرة ملف السعودية.

جاء ذلك في تغريدة لجمال ريان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “جمال ريان ملك حر في الجزيرة، والملك لا يغير مبادئه مثلك، ولكن إن طالب أي كان السعودية او غيرها بإغلاق قناة الجزيرة فانه يدافع عن وجوده، ولن يتوقف.”

وتابع مهاجما الناشط المصري:”الجزيرة لا تستضيف عريانا ولكن إن تعهدت بارتداء ملابس الرجال، والحديث بألفاظ تحترم المشاهد فسوف يستضيفك في قناة الجزيرة”.

وقبلها وفي انقلاب مفاجئ على كل مواقفه وتاريخه خرج الناشط المصري المثير للجدل وائل غنيم ـ الذي عرف عنه أنه أحد مفجري ثورة يناير ـ يشكر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ويقترح عليه أن يصبح مستشارا له لشؤون الشباب دون مقابل.