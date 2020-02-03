بعد حسني مبارك .. الوضع الصحي لأمير الكويت يثير القلق واسمُهُ يتصدّر حديث الكويتيين
تصدّر وسم باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، موقع “تويتر” في الكويت، بعد انتشار أنباء متضاربة عن وضعه الصحي عقب إجرائه فحوصات طبية بأمريكا.
وتصدر وسم “#صباح_الاحمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند الكويتي على تويتر، خلال وقت قياسي وتحول لتظاهرة إلكترونية في حب أمير الكويت مع الدعاء بالسلامة والشفاء العاجل له.
وكانت الإعلامية الكويتية الشهيرة، فجر السعيد، كشفت في وقت سابق تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
وقالت السعيد في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الحمدلله خرج صاحب السمو حفظه الله ورعاه من المستشفى بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة … سلامات ياحبيب الشعب ويعل المرض والتعب فيني ولافيك … تفداك الروح والعمر والصحه يابوناصر يا تاج الراس”.
كما ذكرت وكالة أنباء الكويت الرسمية أن أمير البلاد تعافى من العارض الصحي الذي ألم به.
وشارك عبر الوسم العديد من الخليجيين والعرب خارج الكويت خاصة من سلطنة عمان، والذين عبروا عن حبهم الكبير لأمير الإنسانية كما وصفوه مشيدين بجهوده الكبيرة لحفظ استقرار ولحمة المنطقة سائلين الله له الشفاء العاجل.
واعتذر أمير الكويت، عن لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بسبب مرضه الذي ألزمه الفراش، وهو ما جعل ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يستقبله بدلًا من الأمير، الأمر الذي أثار القلق حول وضع الأمير الصحي.
وعاد الأمير صباح الأحمد الصباح إلى بلاده يوم الأربعاء 16 أكتوبر الماضي قادما من الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد استكماله الفحوص الطبیة هناك.
وتداول ناشطون كويتيون بمواقع التواصل على نطاق واسع صورة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، في أحدث ظهور له أثارت جدلا واسعا.
وظهر أمير الكويت رفقة حفيده، فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، وهو يرتدي الزي العسكري بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.
ويتزامن هذا مع نشر عمر مبارك، حفيد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عبر حسابه الخاص على موقع الصور “إنستغرام”، أول صورة لمبارك بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.
وظهر “مبارك” مرتديا روبا منزليا، وقبل حفيده عمر رأسه، وعلق على الصورة: “كل الحب والتقدير”.
وكان مبارك قد أجرى عملية جراحية مؤخرا، وقال نجله علاء مبارك في حسابه على موقع “تويتر” “أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله”.