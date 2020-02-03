بعد حسني مبارك .. الوضع الصحي لأمير الكويت يثير القلق واسمُهُ يتصدّر حديث الكويتيين

تصدّر وسم باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، موقع “تويتر” في الكويت، بعد انتشار أنباء متضاربة عن وضعه الصحي عقب إجرائه فحوصات طبية بأمريكا.

وتصدر وسم “#صباح_الاحمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند الكويتي على تويتر، خلال وقت قياسي وتحول لتظاهرة إلكترونية في حب أمير الكويت مع الدعاء بالسلامة والشفاء العاجل له.

#صباح_الاحمد

اللهم شافي أميرنا ووالدنا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وألبسه لباس الصحة والعافية، سمو الأمير صاحب الأيادي البيضاء مع الجميع وخصوصاً معي في مرضي لم يقصر معي بكل شي قبل ٥ سنوات وحتى العملية الأخيرة، الله يشافيك ويحفظك ويطول عمرك 🇰🇼 pic.twitter.com/ph6HMyrE9b — يوسف عبدالله البيدان (@yousefalbidan) February 3, 2020

ماتشوف شر ياصاحب السمو وعسى الله يشافيك ويمتعك بالصحة والعافية ويحفظك لأبناء وطنك وكل محبينك ❤️ #صباح_الاحمد pic.twitter.com/7irCH5QhXs — بوعبدالله الرباح🇰🇼 (@Mhmom4you) February 3, 2020

وكانت الإعلامية الكويتية الشهيرة، فجر السعيد، كشفت في وقت سابق تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

#صباح_الاحمد ماتشوف شر يا ابونا و تاج رأسنا ♥️🇰🇼 pic.twitter.com/UPuJpbfDlU — sara (@sara85390600) February 3, 2020

وقالت السعيد في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الحمدلله خرج صاحب السمو حفظه الله ورعاه من المستشفى بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة … سلامات ياحبيب الشعب ويعل المرض والتعب فيني ولافيك … تفداك الروح والعمر والصحه يابوناصر يا تاج الراس”.

كما ذكرت وكالة أنباء الكويت الرسمية أن أمير البلاد تعافى من العارض الصحي الذي ألم به.

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشافيك ويعافيك ان شاءالله❤️❤️❤️ #صباح_الاحمد pic.twitter.com/gIqyWk3DII — ابو ناصر (@Wb7s6xPfkUexiSZ) February 3, 2020

وشارك عبر الوسم العديد من الخليجيين والعرب خارج الكويت خاصة من سلطنة عمان، والذين عبروا عن حبهم الكبير لأمير الإنسانية كما وصفوه مشيدين بجهوده الكبيرة لحفظ استقرار ولحمة المنطقة سائلين الله له الشفاء العاجل.

للأشقاء في الكويت إننا نحب هذا الأمير حبا نسأل الله أن يكون صادقا، فهو ليس أميرا للكويت فقط فهذا أبونا ، اللهم ارزقه الصحة وتمام العافية اللهم أنك سميع مجيب الدعاء ، #صباح_الاحمد pic.twitter.com/rPQwghiJOw — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) February 3, 2020

اللهم إشف والدنا سمو الشيخ #صباح_الاحمد ومد جسده بالقوة و هب له نسائم العافية ما يجعله قويًا كما عهدناه pic.twitter.com/jSQi5W5UJx — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) February 3, 2020

واعتذر أمير الكويت، عن لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بسبب مرضه الذي ألزمه الفراش، وهو ما جعل ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يستقبله بدلًا من الأمير، الأمر الذي أثار القلق حول وضع الأمير الصحي.

خطاك السوء يا أمير الإنسانية الشيخ #صباح_الاحمد أجر وعافية أن شاء الله



لك دعوات من اهل #عمُان .. 🇴🇲 ❤️🇰🇼



اللهم أحرس أمير #الكويت بعينك التي لاتنام وأحفظه بعزك الذي لايُضام وأرزقه الصحة والعافية واجعله ذخرًا للكويت وشعبها الأخيار. pic.twitter.com/P4BOtU4qAw — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) February 3, 2020

وعاد الأمير صباح الأحمد الصباح إلى بلاده يوم الأربعاء 16 أكتوبر الماضي قادما من الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد استكماله الفحوص الطبیة هناك.



وتداول ناشطون كويتيون بمواقع التواصل على نطاق واسع صورة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، في أحدث ظهور له أثارت جدلا واسعا.

وظهر أمير الكويت رفقة حفيده، فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، وهو يرتدي الزي العسكري بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

ويتزامن هذا مع نشر عمر مبارك، حفيد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عبر حسابه الخاص على موقع الصور “إنستغرام”، أول صورة لمبارك بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

وظهر “مبارك” مرتديا روبا منزليا، وقبل حفيده عمر رأسه، وعلق على الصورة: “كل الحب والتقدير”.

وكان مبارك قد أجرى عملية جراحية مؤخرا، وقال نجله علاء مبارك في حسابه على موقع “تويتر” “أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله”.

