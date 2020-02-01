عبدالحميد دشتي يثير جدلاً واسعاً ويتوقع ظهور المهدي المنتظر قريباً

أثار النائب السابق في البرلمان الكويتي، عبدالحميد دشتي، جدلاً واسعاً، بعد توقعه ظهور المهدي المنتظر جراء انتشار الحروب والقتل والأوبئة والامراض في العالم.

وقال دشتي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: ”لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث، ويبقى ثلث’)، مضيفاً :” القتل بالحروب والموت بالأوبئة والأمراض، هل اقترب ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجة الشريف ؟ لكل ذي بصيرة !!”.

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،قال: ''لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث، ويبقى ثلث''

القتل بالحروب والموت بالأوبئة والأمراض ، هل اقترب ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجة الشريف ؟

لكل ذي بصيرة !! pic.twitter.com/HLqIiwXSVv — دكتور/عبدالحميد دشتي (@aa_dashti) January 31, 2020

وفجرت تغريدة دشتي جدلاً واسعاً بين متابعيه، الذي سخروا منه وهاجموه، والغريب في الردود أن بعض المتابعين “طبلوا” له بقولهم أنهم على تواصل مع المهدي المنتظر منذ سنوات.

تحياتي دكتورعبدالحميدبنسبة لظهورسيدناالمهدي عجلة الله فرجه نبشركم بان بداظهوره منذثلاث سنوات اي هوفي عمرالثلاث سنوات وهذه البشارة من سيدي ابوالحسنين سيدناعلي عليه وعلى ال الضاهرين السلام — mohammed albkoor (@albkoor2008) January 31, 2020

لا اعتقد ذلك الله رحمن رحيم

ارسل محمد رحمة للعالمين فهل توجب خروجه هلاك البشريه ام صلاحها

اعتقد انها اسرائيليات لتجعلنا نقبل بابادة البشرية لاجل الخلاص كما وصفهم الله بانهم يهلكون الحرث والنسل

فيروس كورونا معدل جينيا يستهدف سلاله بشرية معينة ليفتك بها حسب التقارير الظاهرة للان — mohamed abdulkareem (@Mohabdulkarem) February 1, 2020

وتوالت الردود الساخرة على النائب السابق في البرلمان الكويتي عبدالحميد دشتي من المتابعين حسب ما رصدت “وطن”.

وانت من اَي الفريقين القتل او المرض لاسمح اللّة؟! — في الموقع (@wmAeUWd1zSz2LG4) February 1, 2020

قبل اربع ساعات شفته في سوق المباركيه يشتري خضره — فهد العصيمي (@abu45867119) February 1, 2020

اكيد يا دشتي تقصد او يمكن تتمنى ان الذين سوف يقتلون ويموتون هم العرب او العربان كما تسميهم او البعران . والذين سوف يبقون هم الفرس الصفويين المجوس هذه أمانيكم ايه الفرس. هذا والمصيبه انك تنسب أكاذيب الفرس للخليفه الرابع العربي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. — عبدالرحمن بن محمد (@sm9PeA2FkHtcKCz) February 1, 2020

تتمنى قتل للناس بالحروب والأوبئة كي تعجل لظهور المهدي هذه قناعتك وايمانك ، الغلط انك تترأس منظمة لحقوق الانسان وتدافع عن حقوق الناس — Faiz Sabri (@FaizSabri8) February 1, 2020

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت مؤخراً بحبس النائب السابق عبد الحميد دشتي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة للسعودية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».

وبهذا الحكم يصبح مجموع الأحكام التي صدرت بحق دشتي 65 عاماً و6 أشهر في قضايا تتعلق بالإساءة إلى السعودية والبحرين، ويعيش دشتي خارج الكويت.