عبدالحميد دشتي يثير جدلاً واسعاً ويتوقع ظهور المهدي المنتظر قريباً
أثار النائب السابق في البرلمان الكويتي، عبدالحميد دشتي، جدلاً واسعاً، بعد توقعه ظهور المهدي المنتظر جراء انتشار الحروب والقتل والأوبئة والامراض في العالم.
وقال دشتي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: ”لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث، ويبقى ثلث’)، مضيفاً :” القتل بالحروب والموت بالأوبئة والأمراض، هل اقترب ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجة الشريف ؟ لكل ذي بصيرة !!”.
وفجرت تغريدة دشتي جدلاً واسعاً بين متابعيه، الذي سخروا منه وهاجموه، والغريب في الردود أن بعض المتابعين “طبلوا” له بقولهم أنهم على تواصل مع المهدي المنتظر منذ سنوات.
وتوالت الردود الساخرة على النائب السابق في البرلمان الكويتي عبدالحميد دشتي من المتابعين حسب ما رصدت “وطن”.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت مؤخراً بحبس النائب السابق عبد الحميد دشتي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة للسعودية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».
وبهذا الحكم يصبح مجموع الأحكام التي صدرت بحق دشتي 65 عاماً و6 أشهر في قضايا تتعلق بالإساءة إلى السعودية والبحرين، ويعيش دشتي خارج الكويت.