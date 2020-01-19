حرق مقار حكومية في العراق
حرق مقار حكومية في العراق
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غليان شعبي في العراق.. “شاهد” المحتجون أقدموا على خطوة غير مسبوقة وأغلقوا الدوائر الحكومية بـ”اللّحام”

كتب وطن
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تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في بشكل خطير وأغلق في محافظة ، جنوبي العراق، الليلة الماضية دوائر حكومية بـ”اللحام” في تصرف غريب غير مسبوق.

وأظهرت مقاطع فيديو، مجموعات من المحتجين، وهم يقومون بلحام أبواب دوائر حكومية في محافظة النجف.

كما بث نشطاء عراقيون، اليوم الأحد، مقطعًا مصورًا، لمحتجين أقدموا على حرق مقر “حركة الوفاء” في محافظة النجف جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر عراقية، بأنَّ المحتجين أقدموا على حرق المقر التابع لحركة الوفاء برئاسة محافظ النجف الأسبق، النائب الحالي، عدنان الزرفي.

وشهدت احتجاجات العراق، اليوم الأحد، تصعيدًا في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، رافقه قطع طرقات وجسور وإغلاق جامعات ومدارس ومؤسسات.

وجابت تظاهرات واسعة شوارع البصرة، مطالبة بمحاكمات عادلة لقتلة المتظاهرين، وتشكيل حكومة جديدة مستقلة بعيدة عن هيمنة الأحزاب.

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