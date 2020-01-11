أول فيديو صادم من الداخل.. “شاهد” ما حدث لقاعدة “عين الأسد” الأمريكية بعد الضربة الإيرانية

عرضت قناة “سي إن إن” فيديو وصور من داخل قاعدة “عين الأسد” في العراق، تعد هي الأولى التي تلتقط من داخل القاعدة عقب الهجوم الإيراني عليها.

ويظهر مقطع الفيديو مراسلة الشبكة في العراق أروى ديمون وهي تقف داخل مبنى مدمر بالكامل نتيجة استهدافه بشكل مباشر بواسطة صاروخ إيراني باليستي.

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وقالت ديمون إن المبنى كان مخصصا لمبيت الجنود الأميركيين الذين تستضيفهم قاعدة عين الأسد، لكنها أشارت إلى أن الجنود تلقوا تحذيرات قبل نحو ثلاث ساعات من الهجوم وتم اخلائهم إلى ملاجئ.

وكانت شبكة “سي ان ان” نقلت عن مسؤولين أميركيين اثنين القول إن الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدة عين الأسد العراقية فجر الأربعاء لم تصب مناطق كان يتواجد بها عسكريون أميركيون.

وقال مسؤول عسكري آخر إن الجنود تلقوا تحذيرات “كافية” لتشغيل صافرات الإنذار، مشيرا إلى أن العسكريين الذين كانوا عرضة للأذى تمكنوا من الوصول إلى مكان آمن.

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