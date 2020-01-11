حتى حرمة الموت لم يحترمها البذيء نصير العمري: هكذا تصدى له أبناء قابوس بعد تطاوله على سلطانهم الراحل

تسبب الكاتب الأردني المثير للجدل نصير العمري، بموجة غضب واسعة بين العُمانيين بعد شماتته بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، وتطاوله على السلطان الجديد هيثم بن طارق وسبه للشعب العُماني الذي وصفه بـ”الغنم”.

الكاتب الأردني “سليط اللسان” كتب في تغريدة أشبه بوصلة الردح رصدتها “وطن”، فرحاً بموت السلطان قابوس:”قابوس يسلم الشعب العماني لطاغية جديد من اختياره.”

قابوس يسلم الشعب العماني لطاغية جديد من اختياره. أنصار قابوس تجمعوا كالغنم لتوديع طاغية واستقبال طاغية جديد يحكمهم. ثم يسأل البعض عن سبب تخلف العالم العربي. حكام تطبل لهم شعوب أخنث من الغنم #ًعُمان pic.twitter.com/fFVz1XJh80 — د. نصير العمري (@dr_naseer) January 11, 2020

وتابع تطاوله على الشعب العُماني والسلطان هيثم بن طارق:”أنصار قابوس تجمعوا كالغنم لتوديع طاغية واستقبال طاغية جديد يحكمهم. ثم يسأل البعض عن سبب تخلف العالم العربي. حكام تطبل لهم شعوب أخنث من الغنم #ًعُمان”

وشن عُمانيون في مقدمتهم حساب “الشاهين” العُماني البارز بتويتر هجوما عنيفا على الكاتب الأردني الساقط الذي لم يحترم حرمة الموت ويدس أنفه باستمرار في الشأن العُماني لإرضاء مموليه في الإمارات.

وكتب “الشاهين” في تغريدة له رد فيها على “العمري”:”أما الحكام (أو اولياء العهد في مثل حالتك) الذين تطبل لهم شعوب (أخنث من الغنم حسب تعبيرك) يا نصير العمري”

أما الحكام (أو اولياء العهد في مثل حالتك) الذين تطبل لهم شعوب (أخنث من الغنم حسب تعبيرك) يا نصير العمري فهم أولياء نعمتك الداعمين لك في واشنطن الموقعين على شيكاتك في سفارتهم

وهم الان يعيشون حالة مستعصية من جنون البقر

وانفلونزا الخنازير

وديزنطاريا الخنانير

و(خنث) الغنم كذلك https://t.co/tC6vedntW4 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 11, 2020

وتابع مشيرا إلى محركي العمري للتطاول على السلطنة:”فهم أولياء نعمتك الداعمين لك في واشنطن الموقعين على شيكاتك في سفارتهم وهم الان يعيشون حالة مستعصية من جنون البقر وانفلونزا الخنازير وديزنطاريا الخنانير

و(خنث) الغنم كذلك”

ورد عليه ناشط عُماني آخر:”اتمنى ان تفقد عزيز عليك هذا اذا كان هناك لك عزيز و ان تتجرع مررة الخسارة و ألم وان يكويك ولا تجد من يهون عليك مصائبك و ان تموت في غم و هم وحيداً متعفن في كرهك و حقدك على من إساءة لهم بإذن لله”

اتمنى ان تفقد عزيز عليك هذا اذا كان هناك لك عزيز و ان تتجرع مررة الخسارة و ألم وان يكويك ولا تجد من يهون عليك مصائبك و ان تموت في غم و هم وحيداً متعفن في كرهك و حقدك على من إساءة لهم بإذن لله — ان لله وان اليه راجعون (أبي قابوس) في ذمة المولى ع (@S8990) January 11, 2020

بينما تساءل مغرد آخر عن سبب تركيز العمري على سلطنة عُمان تحديدا وإصراره على التطاول على قادتها:”أتمنى معرفة الأسباب وراء إدخال عمان في رأسك وكثرة الهجوم عليك من المغردين العمانيين”

أتمنى معرفة الأسباب وراء إدخال عمان في رأسك وكثرة الهجوم عليك من المغردين العمانيين — ahmed1382 (@ahmed1382) January 11, 2020

وكتب ثالث ملمحا لتمويل يصل نصير العمري من جهة ما لأجل الهجوم على سلطنة عمان:”الدولار هو السبب وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال : (تعس عبد الدرهم والدينار)”

الدولار هو السبب

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال : (تعس عبد الدرهم والدينار) — 🌧 🇴🇲 (@itti6161) January 11, 2020

ونعت الدول العربية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي اليلة الماضية، مشددين على “حكمته” في معالجة القضايا الإقليمية والإسلامية، وقيادته “تحديث” بلاده خلال عهده الذي استمر نحو خمسين عاما.

وتوفي السلطان قابوس -الذي تولّى الحكم في 23 يوليو/تموز 1970- الليلة الماضية عن عمر يناهز 79 عاما، وأدى وزير التراث والثقافة هيثم بن طارق السبت اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعُمان خلفا لابن عمه الراحل.