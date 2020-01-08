“شاهد” هكذا بدت الشيخة موزا برفقة زوجها الشيخ حمد في صورة لاقت تفاعلاً واسعاً

نشر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، صورة جديدة لاقت تفاعلا واسعا تظهر الشيخة موزا بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع زوجها الشيخ حمد بن خليفة أمير البلاد السابق.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الشيخ خليفة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مكتفيا بالتعليق على الصورة بوضع رمز “القلب” في إشارة لحبه الكبير لوالديه.

ونالت تغريدة الشيخ خليفة أكثر من ألفي تفاعل، منذ نشرها، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الردود والتعليقات التي كتبها مغردون:

الله يحفظهم ان شاء الله — مذكر بن سالم آل شافي (@MathkerAlshafi) January 8, 2020

امي وابوي❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — R (@Alsowaidiii) January 8, 2020

كل شخص يكون بار بوالديه يستحق الاحترام

وليس هناك شيء أجمل من ذلك — Fahad bin Abdulaziz bin Jumah (@fahadbinjumah1) January 8, 2020

والشيخة موزا بنت ناصر المسند زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني و والدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وهي حاصلة على بكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة قطر بعام 1986.

وترأس مجلس إدارة المؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها الدوحة، كما ترأس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وفي عام 2003 عينتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو مبعوثًا خاصًا للتعليم الأساسي والعالي، وبصفتها هذه تروج للعديد من المشاريع الدولية الهادفة إلى تحسين مستوى التعليم وجعله متوفرًا في مختلف أنحاء العالم.

كما أنه في عام 2005 تم اختيارها لتكون أحد أعضاء المجموعة الرفيعة المستوى حول تحالف الحضارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي أسسها أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان.