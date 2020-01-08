أمير قطر الوالد برفقة زوجته الشيخة موزا
أمير قطر الوالد برفقة زوجته الشيخة موزا
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“شاهد” هكذا بدت الشيخة موزا برفقة زوجها الشيخ حمد في صورة لاقت تفاعلاً واسعاً

كتب خاص "وطن"
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نشر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، صورة جديدة لاقت تفاعلا واسعا تظهر بنت ناصر المسند، والدة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع زوجها الشيخ أمير البلاد السابق.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الشيخ خليفة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مكتفيا بالتعليق على الصورة بوضع رمز “القلب” في إشارة لحبه الكبير لوالديه.

ونالت تغريدة الشيخ خليفة أكثر من ألفي تفاعل، منذ نشرها، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الردود والتعليقات التي كتبها مغردون:

والشيخة موزا بنت ناصر المسند زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني و والدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وهي حاصلة على بكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة قطر بعام 1986.

وترأس مجلس إدارة المؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها ، كما ترأس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وفي عام 2003 عينتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو مبعوثًا خاصًا للتعليم الأساسي والعالي، وبصفتها هذه تروج للعديد من المشاريع الدولية الهادفة إلى تحسين مستوى التعليم وجعله متوفرًا في مختلف أنحاء العالم.

كما أنه في عام 2005 تم اختيارها لتكون أحد أعضاء المجموعة الرفيعة المستوى حول تحالف الحضارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي أسسها أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان.
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