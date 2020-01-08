“العرب لا استفادوا من امريكا ولا انتصروا على ايران”.. هذا ما قالته غادة عويس عن حال حكام العرب وأثارت جدلاً واسعاً

علقت الاعلامية اللبنانية، غادة عويس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، على القصف الذي نفذته إيران ضد قاعدتين أميركتين في العراق، واصفة ما يجري بالعنتريات المذلة للعرب.

وقالت عويس في تغريدة رصدتها “وطن”، ( العنتريات الإيرانية الأمريكية في أراض عربية مذلّة للعرب، هذا الصراع ضحاياه شعوب عربية).

وأضاف الاعلامية اللبنانية البارزة :” إيران تستخدم رجالنا وأمريكا تستخدم أموالنا في حربهما، وكلاهما يتذرّع بإسرائيل! واحدة كعدو والاخرى كحليف لإسرائيل المستفيد الاول بالمنطقة في حين ان العرب لا استفادوا من امريكا ولا انتصروا على ايران! “.

العنتريات الإيرانية الأمريكية في أراض عربية مذلّة للعرب.هذا الصراع ضحاياه شعوب عربية.إيران تستخدم رجالنا وأمريكا تستخدم أموالنا في حربهما.وكلاهما يتذرّع بإسرائيل!واحدة كعدو والاخرى كحليف لاسرائيل المستفيد الاول بالمنطقة في حين ان العرب لا استفادوا من امريكا ولا انتصروا على ايران! — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 8, 2020

ولاقت تغريدة الاعلامية البارزة، تفاعلاً كبيراً بين المعلقين الذين ايدوا كلامها، خاصة أن حكام العرب مشغولين في حماية عروشهم أمام العنتريات الايرانية الامريكية في المنطقة العربية.

ورصدت “وطن” هذه التعليقات..

الحكام العرب لن يتحدوا ليفعلوا شيئا من أجل شعوبهم

علينا كشعوب عربية القيام بثورات ضد حكامنا لاسقاطهم وإسقاط كل القيود وبعدها سوف نحارب امريكا وإيران ونخرجهم من أراضينا وسوف نحتسب حينها شهداء بحق لأننا قتلنا في سبيل أوطاننا — meioum (@MeriemMeioum) January 8, 2020

أرجو أن تتداعى كل الحكومات والأحزاب والقوى العربية على إختلافاتها السياسية وأجهزة إعلامها أبواقها رويبضتها كتّابها صحفييها فنّانوها،كل مثقف،مدّعي ثقافة ،كل مفكر و غير مفكر مؤرخ ،استاذ،بروفيسور ،كل مشهور أن يرفضوا الحرب الأميركية الإيرانية على الأراضي العربية

اذهبوا تقاتلوا بعيداً — arabi kasem (@sourieya) January 8, 2020

ولا عملوا شي العرب ينهض بهم

أو أقل تقدير يُحسب لهم حساب

الكل يقدر أموالهم وكثير من

الأحيان تؤخذ الأموال رغماً

عنهم وأنوفهم ممرغة بالتراب.. — moosa 🇴🇲 (@314Mosa) January 8, 2020

والجامعة العربية عاملة نفسها ميتة. فقط تجتمع ضد تركيا — fahed (@fahed25968006) January 8, 2020

وكان البنتاغون أعلن أن إيران أطلقت فجر الأربعاء “أكثر من 12 صاروخاً” على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل “الردّ” على هذه الضربة.

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة، جوناثان هوفمان، في بيان، إنّه، مساء الثلاثاء، “أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخاً بالستياً على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق”.

وأضاف أنّه “من الواضح أنّ هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت على الأقل قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف في عين الأسد وإربيل”.

وأوضح البيان أن البنتاغون يجري “تقييما أولياً للخسائر” ويدرس “الردّ” على الهجوم. ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط إصابات بشرية في أي من القاعدتين.

وقال هوفمان “في الأيام الأخيرة وردّاً على تهديدات إيران وأفعالها اتّخذت وزارة الدفاع كل التدابير المناسبة لحماية أفرادنا وشركائنا”.

وأضاف أنّ “هاتين القاعدتين كانتا في حالة تأهب قصوى نظراً لوجود مؤشّرات تفيد بأنّ النظام الإيراني يخطّط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة”.

من جهته، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب أحيط علماً بالهجوم وهو “يراقب الأوضاع عن كثب ويجري اجتماعات مع فريقه الأمني”.

وتبنّت إيران الهجوم الصاروخي البالستي، وقال حرس الثورة الإسلامية في بيان إنّه أطلق “عشرات الصواريخ أرض – أرض على القاعدة الجوية.. المعروفة باسم عين الأسد” بمحافظة الأنبار.