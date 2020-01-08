تحرك جديد للسلطان قابوس.. أرسل برقية عاجلة لرئيس إيران وهذا ما جاء فيها

بعث السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، ببرقية تعزية للرئيس الإيراني حسن روحاني في ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران اليوم.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فقد بعث السلطان قابوس ﺑﺮﻗﻴتي ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﺇﻟﻰ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس أوكرانيا في ضحايا تحطم #طائرة_الركاب_الأوكرانية في العاصمة الإيرانية طهران.

#جلالة_ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ_ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ـ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎﻩ ـ يبعث ﺑﺮﻗﻴتي ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﺇﻟﻰ فخامة الدكتور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفخامة رئيس أوكرانيا في ضحايا تحطم #طائرة_الركاب_الأوكرانية في العاصمة الإيرانية طهران pic.twitter.com/u4j20gWQYR — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 8, 2020

ويعد هذا الظهور الأول لاسم السلطان قابوس رسميا عقب بيان البلاط السلطاني الأخير الذي أكد فيه على استقرار صحة السلطان ودحض الشائعات التي نشرها الذباب في هذا الشأن.

كما يتزامن هذا التحرك مع التوتر الكبير الحاصل بين أمريكا وإيران جراء اغتيال أمريكا للجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد، الجمعة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية جنسيات قتلى الطائرة المنكوبة في طهران فجر اليوم.

وأوضحت الوزارة – وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء – أن من بين القتلى 82 إيرانيًا، و63 كنديًا، و11 أوكرانيًا، و10 سويديين، و4 أفغان، و3 ألمان و3 بريطانيين.

وأفادت مؤسسة الطيران الإيرانية، في وقت سابق، بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون، مشيرة إلى أن الطائرة كان على متنها 167 راكبًا بينهم 70 رجلًا، و81 امرأة و15 طفلًا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.

واستبعدت السفارة الأوكرانية في طهران أن يكون حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران ناجم عن هجوم إرهابي.

وأوضحت السفارة – حسبما ذكرت شبكة (سي.أن.أن.) الأمريكية اليوم الأربعاء – أنه وفقا للمعلومات الأولية، فان الطائرة تحطمت بسبب عطل في المحرك، مشيرة إلى أن فكرة وقوع هجوم إرهابي أو هجوم صاروخي مستبعدة حاليا.

وكانت الطائرة الأوكرانية – وهي من طراز (بوينج 737) – تقل أكثر من 170 شخصا بالإضافة إلى أفراد طاقمها عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخوميني الدولي بالقرب من العاصمة الإيرانية (طهران).

وقالت السفارة الأوكرانية في إيران اليوم ، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا فى المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب فى تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيرانية ، وذكرت السفارة في بيان أيضا أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية.