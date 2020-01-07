ماجد عبد الهادي مخاطبا هنية: لماذا لم تطلقوا على سليماني “شهيد حماس”

عبر الكاتب والصحفي الفلسطيني ماجد عبد الهادي، عن رفضه لموقف حماس من وفاة قاسم سليماني الجنرال الإيراني الذي اغتالته أمريكا، الجمعة، ووصف إسماعيل هنية له بـ”شهيد القدس”.

وانتقد “عبدالهادي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) وصف هنية، لسليماني بـ”شهيد القدس”، مشيرا إلى أن وصف سليماني بشهيد القدس هو بمثابة أن رئيس المكتب السياسي لحماس أعطى ما لايملك لمن لا يستحق.

ودون ما نصه:”كان في وسع إسماعيل هنية أن يعتبر #قاسم_سليماني شهيد حماس إن اضطرته إكراهات الحصار المفروض على قطاع غزة”

كان في وسع إسماعيل هنية أن يعتبر #قاسم_سليماني شهيد حماس إن اضطرته إكراهات الحصار المفروض على قطاع غزة، وهو إذ يسميه #شهيد_القدس فإنه يعطي ما لا يملك إلى من لا يستحق. شهداء القدس هم من يرديهم رصاص الهمجية عند بواباتها، لا من يسقطون في حروب الهيمنة الفارسية تحت شعارات الثأر لزينب. — ماجد عبد الهادي Majed Abdulhadi (@majedabdulhadi) January 7, 2020

وأضاف موضحا:”وهو إذ يسميه #شهيد_القدس فإنه يعطي ما لا يملك إلى من لا يستحق، شهداء القدس هم من يرديهم رصاص الهمجية عند بواباتها، لا من يسقطون في حروب الهيمنة الفارسية تحت شعارات الثأر لزينب.”

هذا ولقي 35 شخصا مصرعهم، فيما أصيب عشرات آخرون، إثر التدافع الشديد خلال تشييع جثمان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في كرمان جنوب شرقي إيران.

ونقل التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن “32 شخصا توفوا، فيما أصيب 190 آخرون، بسبب التدافع الشديد أثناء تشييع جثمان سليماني في كرمان”.

ووصل، صباح اليوم، جثمان قاسم سليماني إلى مسقط رأسه في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران لدفنه.

وعرض التلفزيون الإيراني الرسمي، لقطات على الهواء مباشرة يظهر فيها الآلاف في شوارع كرمان، يشيعون سليماني.

وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران أمس الاثنين، لتشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، وعدد من العسكريين، بعدما قتلوا صباح الجمعة الماضي، إثر ضربة جوية من القوات الأمريكية بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن قاسم سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ”داعم للإرهاب”.