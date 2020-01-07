شقيق أمير قطر يُشعل “تويتر” بتغريدة عن العراق.. هذا ما قاله بعد اتصال الشيخ تميم بـ”عادل عبدالمهدي”

اشعلت تغريدة أطلقها، الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تضامنه مع العراق الذي يشهد ظروفاً صعبة، عقب العملية التي استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليماني وعدد من القادة العراقيين في بغداد الجمعة الماضية.

وقال الشيخ خليفة بن حمد في تغريدته التي رصدتها “وطن”، ( اللهم أجعل أرض #العراق وترابه وكرامته مصانة محفوظة بحفظك. 🇮🇶).

اللهم أجعل أرض #العراق وترابه وكرامته مصانة محفوظة بحفظك. 🇮🇶 — خليفة بن حمد (@KHK) January 6, 2020

ويمر العراق بظروف صعبة، بعد مطالبة البرلمان العراقي، القوات الامريكية بمغادرة البلاد، الامر الذي دفع الرئيس الأمريكي لتهديد بغداد بفرض عقوبات قاسية عليها مضيفا أنه “إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك”.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

ولاقت تغريدة الشيخ خليفة بن حمد، تفاعلاً واسعاً على “تويتر” وفق ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت تغريدته..

اللهم اميييييييييييين .. شكرا لدولة قطر — Mohamed.abd 🇮🇶🇮🇶 (@Mohamed38563269) January 6, 2020

أمين يارب العالمين واللهم احفظ قطر الجميلة وجميع قادتها 🇶🇦🤍 — د.سارة🇮🇶 (@DrSarai_Serra) January 6, 2020

لله دركم يا شعب العراق 💔



قلوبنا معاكم ودعوتنا لكم بالفرج 🙏 — 🇶🇦كش ملك🇶🇦 (@antoom_mn) January 6, 2020

اميين ونشكرك عيني على هالدعوه وربي يحفظكم ويجعل الأمان والسلام ميفارقكم — Aya Albulamy (@albulamy) January 6, 2020

ربي يحفظ العراق ويحفظ اخوتنا في قطر 🙏🏻🇮🇶❤️ 🇶🇦 ويديم المحبة بيناتنا .. محتاجين دعائكم 🙏🏻 — شُعَيب الراوي (@Sho3ib_96) January 6, 2020

وكان الأمير تميم بن حمد، قد أجرى اتصالا هاتفياً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقي عادل عبد المهدي.

وذكر الديوان الأميري في قطر في بيان أنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث على الساحة العراقية والجهود المبذولة من أجل تقليل التوتر للحفاظ على أمن واستقرار العراق والمنطقة بأكملها”.