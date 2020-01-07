شقيق أمير قطر يُشعل “تويتر” بتغريدة عن العراق.. هذا ما قاله بعد اتصال الشيخ تميم بـ”عادل عبدالمهدي”
اشعلت تغريدة أطلقها، الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تضامنه مع العراق الذي يشهد ظروفاً صعبة، عقب العملية التي استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليماني وعدد من القادة العراقيين في بغداد الجمعة الماضية.
وقال الشيخ خليفة بن حمد في تغريدته التي رصدتها “وطن”، ( اللهم أجعل أرض #العراق وترابه وكرامته مصانة محفوظة بحفظك. 🇮🇶).
ويمر العراق بظروف صعبة، بعد مطالبة البرلمان العراقي، القوات الامريكية بمغادرة البلاد، الامر الذي دفع الرئيس الأمريكي لتهديد بغداد بفرض عقوبات قاسية عليها مضيفا أنه “إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك”.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
ولاقت تغريدة الشيخ خليفة بن حمد، تفاعلاً واسعاً على “تويتر” وفق ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت تغريدته..
وكان الأمير تميم بن حمد، قد أجرى اتصالا هاتفياً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقي عادل عبد المهدي.
وذكر الديوان الأميري في قطر في بيان أنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث على الساحة العراقية والجهود المبذولة من أجل تقليل التوتر للحفاظ على أمن واستقرار العراق والمنطقة بأكملها”.