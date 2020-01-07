الاعلان أثار جنونه فاستشاط غضباً.. تركي آل الشيخ يوبّخ إذاعة محلية لاستضافتها مطربة عراقية؟!

أثارت إذاعة سعودية محلية، جنون رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بعد إعلانها عن استضافة مطربة عراقية.

واعترض تركي آل الشيخ، على اعلان إذاعة “ألف ألف” المحلية، عن استضافة المطربة العراقية أصيل هميم، وغرد على “تويتر”، موجها سؤاله إلى المذيعين السعوديين سهى الوعل وهاني المهندس: “ما هذا التخبط ؟! كيف تتم الاستضافة ومن المسؤول؟”.

وش التخبط هذا ؟! كيف يتم الاستضافه ومن المسؤول؟!!! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 6, 2020

ومن جانبها قامت الإذاعة بحذف تغريدة كانت قد كتبتها في وقت سابق، دون الإشارة لشيء سواء باعتذار أو بتعليق حول الضيف البديل.

الجدير بالذكر أن إذاعة “ألف ألف” السعودية كانت قد استضافت الفنانة العراقية أصيل هميم والتي تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة في المملكة العربية السعودية، وهو ما لوحظ في تعليقات المتابعين على تغريدة تركي آل الشيخ، حيث طالبوا بحضورها في إحدى الحفلات بالمملكة.

وأرجع ناشطون سبب غضب آل الشيخ، من إحياء هميم حفلات في قطر، فيما قال آخرون إن المطربة العراقية الشابة تقيم في الدوحة.

وأثارت تغريدة آل الشيخ سخطا واسعا، إذ اعتبر مغردون أن الإقامة في قطر، أو شكرها في الحفلات الغنائية لا يعني العداء للسعودية.

واستدل ناشطون على ردهم بآل الشيخ، باستضافة المطرب العراقي كاظم الساهر، وغيره ممن يحيون حفلات في الدوحة.

ودائما ما يثير تركي آل الشيخ جدلا واسعا، ويتهم بالتعدي على صلاحيات مؤسسات رسمية أخرى، على غرار وزارة الإعلام المسؤولة عن الإذاعات.