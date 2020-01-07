أمير سعودي يغضب من قول “بن علوي” إنّ “سليماني” قدم خدمات مفيدة للغاية .. ويفتح المجال لمتابعيه للتطاول!
أبدى أمير سعودي بارز غضبه من تصريحات الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي في منتدى طهران للحوار الإقليمي.
وأعاد الامير السعودي سطام بن خالد آل سعود، نشر تغريدةٍ من صحيفة سعودية عن تصريح “بن علوي” من طهران الذي قال فيه إن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية.
وفي إشارة إلى غضبه، اكتفى الأمير السعودي بكتابة “لا تعليق” على تصريح “بن علوي”، وفتح المجال لمتابعيه للتطاول على الوزير العُماني وسياسة السلطنة في الحياد بالأزمات .
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” إن “بن علوي”، قال في منتدى طهران للحوار الإقليمي، إن “سليماني” قدم خدمات مفيدة للغاية.
وأضاف بن علوي: “في البداية أتقدم بأحر التعازي إلى أخي العزيز محمد جواد ظريف، بمناسبة شهادة القائد قاسم سليماني”.
وتابع: “نحن الآن في كارثة كبيرة أثرت على الجميع، القائد سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه وأن يرحم جميع الشهداء.”
وصرح أن “الأمريكيين وفي اتصالاتهم الدائمة بنا، يسعون باستمرار إلى الحد من التوتر، ونحن ايضا نسعى جميعا على تحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة”.
وقال وزير الخارجية العماني: “يسعدني أن أكون جزءا من هذا الجهد المشترك من خلال منتدى حوار طهران لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وأنا واثق من أن إيران تتقدم باتجاه تحقيق الأمن، وبذلت هذه الجهود باستمرار، نحن في سلطنة عمان شركاء مع إيران في هذه الجهود، حققت هذه الشراكة حتى الآن أهم الخطوات”.
وأشار بن علوي: “إذن هذا جهد تم تحقيقه وما كان ليحدث لو لم تكن الحكمة في القيادة الإيرانية، ونحن نعتقد أن هذا الجهد والحكمة سيستمران، إن ما نواجهه سيتحقق في المستقبل من خلال حكمة القيادة الإيرانية وبراعتها”.