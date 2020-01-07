أمير سعودي يغضب من قول “بن علوي” إنّ “سليماني” قدم خدمات مفيدة للغاية .. ويفتح المجال لمتابعيه للتطاول!

أبدى أمير سعودي بارز غضبه من تصريحات الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي في منتدى طهران للحوار الإقليمي.

وأعاد الامير السعودي سطام بن خالد آل سعود، نشر تغريدةٍ من صحيفة سعودية عن تصريح “بن علوي” من طهران الذي قال فيه إن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية.

وفي إشارة إلى غضبه، اكتفى الأمير السعودي بكتابة “لا تعليق” على تصريح “بن علوي”، وفتح المجال لمتابعيه للتطاول على الوزير العُماني وسياسة السلطنة في الحياد بالأزمات .

لا تعليق https://t.co/ovujgLbb4k — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) January 7, 2020

لا جديد بموقفهم ، سوى أنهم أظهروه علناً . بينما سابقاً كان من تحت الطاولة . — MBS 🎖 Hassan (@mbs_hassan) January 7, 2020

عمان هي سياسة قطر مستقبلا

ضد السعودية — Abdulrahman.🇸🇦 (@Madred2012) January 7, 2020

سقطت الاقنعه فعلاً .. — S.M.K |2030🇸🇦 (@saudi_rulers) January 7, 2020

من يوم شفت نتنياهو يتمشى عندهم ونا غاسل ايدي 👋

جزى الله الشدائد كل خيرٍ..! — وبل الغيم⛈️⚔️🇸🇦🇸🇦⚔️ (@ffaallccoonn502) January 7, 2020

لن تقف دوله موقف حق كالمملكه العربيه السعوديه ادامها الله شعبا وقياده لاتخالف نفسها ولاتظهر غير ماتبطن كلمتها كحد السيف لذلك نستنكر ونستغرب الخيانه من بعض الدول لأننا لم نعهدها فينا — غاده المالكي🇸🇦MBS🇸🇦 (@uO549StnjahxExE) January 7, 2020

دائما العمان السعيد يغرد خارج المنظومة والوحدة الخليجية .. صمت وحياد البعض يجعلك تُعيد حسابتك !! لا تعليق — عبدالرحمن النعيمي®️ (@AlnuaimiSaud) January 7, 2020

من شذ عن الجماعه

شذ بالنار — سميرة سليمان العبرة (@for_you_my_god) January 7, 2020

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” إن “بن علوي”، قال في منتدى طهران للحوار الإقليمي، إن “سليماني” قدم خدمات مفيدة للغاية.

وأضاف بن علوي: “في البداية أتقدم بأحر التعازي إلى أخي العزيز محمد جواد ظريف، بمناسبة شهادة القائد قاسم سليماني”.

وتابع: “نحن الآن في كارثة كبيرة أثرت على الجميع، القائد سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه وأن يرحم جميع الشهداء.”

وصرح أن “الأمريكيين وفي اتصالاتهم الدائمة بنا، يسعون باستمرار إلى الحد من التوتر، ونحن ايضا نسعى جميعا على تحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة”.

وقال وزير الخارجية العماني: “يسعدني أن أكون جزءا من هذا الجهد المشترك من خلال منتدى حوار طهران لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وأنا واثق من أن إيران تتقدم باتجاه تحقيق الأمن، وبذلت هذه الجهود باستمرار، نحن في سلطنة عمان شركاء مع إيران في هذه الجهود، حققت هذه الشراكة حتى الآن أهم الخطوات”.

وأشار بن علوي: “إذن هذا جهد تم تحقيقه وما كان ليحدث لو لم تكن الحكمة في القيادة الإيرانية، ونحن نعتقد أن هذا الجهد والحكمة سيستمران، إن ما نواجهه سيتحقق في المستقبل من خلال حكمة القيادة الإيرانية وبراعتها”.