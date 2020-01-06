محامي الدكتور عبدالله النفيسي يفجر مفاجأة بعد أنباء استدعاء محكمة الجنايات للمفكر الكويتي المعروف

فجر عادل عبدالهادي محامي المفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، مفاجأة جديدة ونفى استدعاء محكمة الجنايات لموكله كما ذكرت أنباء متداولة أمس.

وقال “عبدالهادي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه بصفته وكيلاً عن الدكتور عبدالله النفيسي يؤكد بأنه لا علم له بوجود جلسة أمام محكمة الجنايات وكذلك لم يتم إخطاره بها.

بصفتي وكيلاً عن الدكتور عبدالله النفيسي نؤكد بأن لا علم لنا بوجود جلسة أمام محكمة الجنايات اليوم و لم يتم إخطارنا بها@DrAlnefisi — عادل عبدالهادي (@AdelAHadi) January 5, 2020

وكانت حسابات كويتية ذكرت أمس أن محكمة الجنايات الكويتية، أصدرت أمراً بضبط وإحضار المفكر الكويتي الشهير، الدكتور عبدالله النفيسي وهو النائب السابق في البرلمان “مجلس الأمة”، على خلفية قضية الاساءة للإمارات، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة في الشارع الكويتي.

وتداولت تقارير إعلامية كويتية، النبأ مشيرة إلى المحكمة برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، أصدرت قرارها بسبب تخلفه عن حضور جلسة المحكمة في القضية المقامة ضده على خلفية الإساءة إلى الإمارات.!

وقبل أيام ذكر عادل عبدالهادي محامي المفكر عبدالله النفيسي، أن موكله تلقى تهديدا من مجهول عبر اتصال هاتفي محذرا مما وصفه بـ”البلطجة” التي تستخدم مؤسسات الدولة لكبح حرية الرأي.

وعن التفاصيل قال “عبدالهادي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه بلغه من موكله الدكتور عبدالله النفيسي أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مجهول بالتهديد بتحويله إلى النيابة العامة، تحديداً بعد مقابلة الصندوق الأسود.

وتابع:”إذ نحذر من هذه البلطجة التي تستخدم مؤسسات الدولة “النيابة” لكبح حرية الرأي المكفولة بالدستور”