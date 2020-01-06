“شهيد القدس”.. اسماعيل هنية كررها 3 مرات في حق قاسم سليماني ليفجر بركان غضب على مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة تجاه حركة المقاومة الفلسطينية حماس خاصة رئيس مكتب الحركة السياسي إسماعيل هنية، بعد تقديم حماس واجب العزاء في الجنرال الإيراني الذي اغتالته أمريكا قاسم سليماني وذهاب هنية لطهران للمشاركة في تأبينه ووصفه بالشهيد.

وهاجم ناشطون وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي حركة حماس وإسماعيل هنية بسبب وصفها قاسم سليماني قائد ميليشيا فيلق القدس بـ “الشهيد” وفتح دور تعزية في قطاع غزة، مع عدد من الفصائل الفلسطينية.

في كل المنعطفات التاريخية و في أوقات التحولات الكبرى دائما ما تأخذ القيادات الفلسطينية الموقع الخطأ في التوقيت الخطأ.

كثير ما يسيئ القادة الفلسطينيين لقضيتهم عن غباء و جهل أو عن سابق معرفة و عنوة للاساءة لها.



إسماعيل هنية: ⁧#قاسم_سليماني⁩ هو شهيد القدس ⁧#حماس pic.twitter.com/5Bh6xqvTLg — H LAQWER د حسين لقور (@Dr_Laqwer) January 6, 2020

سؤال للسيد هنية الذي وصف سليماني بشهيد القدس

كيف يمكن أن يكون شهيد القدس وفي معتقده لا قدسية للقدس ولا وجود للمسجد الأقصى – المذكور في القرآن الكريم – على الأرض بل في السماء؟

كيف يمكن أن يكون شهيد القدس وقد قتل في طريق عودته من سوريا حيث سفك دماء الالاف ولم يكن على أسوار القدس؟ — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) January 6, 2020

وشددت بعض المواقف على أن الفلسطينيين في غزة لا تعنيهم بيانات حماس ولا كل البيانات التي تستنكر “تصفية” قاسم سليماني.

قتلوا الشيخ #أحمد_ياسين مؤسس #حركة_حماس رغم أنه شيخ مقعد، ثم قتلوا الدكتور #عبد_العزيز_الرنتيسي بعد شهر من توليه المسؤولية ولم يمهلوه.



وبقي #إسماعيل_هنية حرا طليقا يتنقل بين #غزة والعالم ويقاوم الكيان الصهيوني ويهز أركانه بثبات منقطع النظير.



يذكرني بحصار الغوطة و #جيش_الإسلام pic.twitter.com/zV7u1BDCBs — خليل المقداد (@Kalmuqdad) January 6, 2020

فيما التمس آخرون العذر لحركة حماس مشيرين إلى أنه فعلت ذلك مضطرة نظرا للحصار الكبير والمؤامرة ضدها من الدول العربية، حيث لا تجد منفذا ولا تمويلا إلا من إيران وإن اختلفت مع سياستها.

نقد سلوك #حماس من أطراف تؤمن بالمقاومة، وحريصة على نقاء مسيرتها.. نقد مستحق وضروري لتصحيح المسار.



أما الهجوم من أطراف لاتؤمن أصلا بالمقاومة وتسعى للقضاء عليها، فهذا “تشبيح” لاقيمة له. — علي السند (@al_snd) January 6, 2020

لمن يزايد على حماس هذا القول الفصل لابو الوليد#حماس عربية اسلامية سنيه فلا تلوموا تعاونها مع ايران و لكن لوموا على #السعوديه و #الامارات و #مصر التي اجبروها على اللجوء الى #ايران

اخرسوا السنتكم و اتركوا ما تبقى من رجال الامة في #فلسطين يدافعون عن شرف امه اصبح يحكمها الخونة pic.twitter.com/3nBFBn6qQR — AMR ABD ELHADY || عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) January 6, 2020

نحن فى حماس نقول لكم يا اهل السنة يا مسلمين

يا عرب ادعمونا بالمال والسلاح وسوف نبصق على ايران

الان قبل الغد ؟؟



ولكنكم متخاذلين ومتواطئين وانتم من اجبرتمونا لنمد ايدينا

الي الروافض الانجاس لانة لا بديل لنا عن ذالك احد . — حمادة أبو مالك – غزة (@abomaalk2018) January 5, 2020

وكان إسماعيل هنية رئيس مكتب الحركة السياسي هاتف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف معزياً إياه بمقتل سليماني، كما أقامت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، بيت عزاء في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول، رافعين صورا لـ سليماني.

لا نحب حماس وندعمها لأنها سنية، بل لأنها مقاومة

ولا نمقت قاسم سليماني لأنه شيعي، بل لأنه قاتل أطفال سوريا

ولا نكره إسرائيل لأنها يهودية، وإنما لأنها عدو قاتل مغتصب للأرض وسارق للجغرافيا والتاريخ

ولن نصفق لترامب حتى لو خلصنا من ألف سليماني، لأن إجرام ترامب أكبر ومقتنا له أكثر. — wael kandil (@waiel65) January 6, 2020

وارتكبت الميليشيات الإيرانية في كل من سوريا والعراق واليمن مجازر بحق المدنيين، من خلال دعمها العسكري وقتالها إلى جانب نظام الأسد ودعمها جماعة الحوثي في اليمن وميليشيا الحشد الشعبي في العراق وخاصة، حيث عملت الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري على قتل المتظاهرين في بغداد.