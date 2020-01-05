أجزاء بشرية تطايرت.. “شاهد” فيديو صادم يرصد لحظة قصف طائرات دعمت بها الإمارات حفتر للكلية العسكرية بطرابلس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة عقب تداول فيديو صادم بثته حكومة الوفاق، أظهر لحظة استهداف قوات الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر المدعوم إماراتيا للكلية العسكرية بطرابلس الهجوم الذي أسقط 30 قتيلا وجرحى من طلبة الكلية.

وأظهر المقطع المتداول سقوط صاروخ موجه وسط طابور تدريبي للطلبة بالكلية، لتشتعل ساحة التدريب فجأة وتتطاير أشلاء وجثث في الهواء في مشهد مروع مع محاولة بعض الطلبة الناجين الهروب من الموقع.

مشهد مؤلم .. لحظة استهداف طائرة إماراتية الكلية العسكرية في العاصمة الليبية #طرابلس أمس ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 طالبًا.



هذا الإجرام وسفك الدّماء نقطة في بحر ما يفعله "عيال زايد" في الدول العربية‼ pic.twitter.com/EHxIvmlvuy — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 5, 2020

#عملية_بركان_الغضب: صور من كاميرا المراقبة تُظهر اللحظات الاولى لقصف الطيران الحربي الداعم لمجرم الحرب حفتر تجمعاً لطلبة الكلية العسكرية بطرابلس #مجزرة_الكلية_العسكرية_طرابلس#لن_نعود_للقيود #تبديد_وهم_المتمرد #ليبيا pic.twitter.com/NtGoU2D7Hl — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) January 5, 2020

وذكرت وسائل إعلام في ليبيا، السبت، أن ميليشيات خليفة حفتر، شنت غارة جوية على الكلية العسكرية بطرابلس، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين طلبة الكلية.

فيما أعلنت قيادة عملية “بركان الغضب” التي تديرها حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن مقتل 28 شخصا جراء قصف لطيران أجنبي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

يا بدو قرامطة برقة و بدو القذافي ٦٩، انظروا جريمتكم بالتعاون مع طيران أماراتي مسير حسب التقارير الأولية التي عند البعثة الأممية بقيادة غسان و ستيفاني و بيانات الشجب!!

والله ح تندموا يا بدو ولا ينفعكم معمر ولا قذاذفة ولا #الصفر_العام ، الحرب انتم اخترتموها و أنتم مش تريس و حتهربوا pic.twitter.com/FdYn99YRG0 — noman benotman (@nbenotman) January 5, 2020

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والأحد قالت وسائل إعلام أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 30، حيث ذكر “مركز الطب الميداني والدعم” التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية مساء السبت راح ضحيته 30 شخصا.