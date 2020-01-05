أجزاء بشرية تطايرت.. “شاهد” فيديو صادم يرصد لحظة قصف طائرات دعمت بها الإمارات حفتر للكلية العسكرية بطرابلس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة عقب تداول فيديو صادم بثته حكومة الوفاق، أظهر لحظة استهداف قوات الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر المدعوم إماراتيا للكلية العسكرية بطرابلس الهجوم الذي أسقط 30 قتيلا وجرحى من طلبة الكلية.
وأظهر المقطع المتداول سقوط صاروخ موجه وسط طابور تدريبي للطلبة بالكلية، لتشتعل ساحة التدريب فجأة وتتطاير أشلاء وجثث في الهواء في مشهد مروع مع محاولة بعض الطلبة الناجين الهروب من الموقع.
وذكرت وسائل إعلام في ليبيا، السبت، أن ميليشيات خليفة حفتر، شنت غارة جوية على الكلية العسكرية بطرابلس، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين طلبة الكلية.
فيما أعلنت قيادة عملية “بركان الغضب” التي تديرها حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن مقتل 28 شخصا جراء قصف لطيران أجنبي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.
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والأحد قالت وسائل إعلام أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 30، حيث ذكر “مركز الطب الميداني والدعم” التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية مساء السبت راح ضحيته 30 شخصا.