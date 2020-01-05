“شاهد” عرافة عمرو أديب سألت عن اسم والدة أردوغان مستهزئة فجاءها الرد صادم من “فوق السلطة” ومقارنة مع والدة السيسي

سخر الإعلامي بقناة الجزيرة نزيه الأحدب عبر برنامجه “فوق السلطة” من انحدار الإعلام المصري المحسوب على النظام لأسفل سافلين، خاصة بعد استضافة عمرو أديب منجمة لتهاجم الرئيس التركي وتسخر منه ليلة رأس السنة باسم قراءة الأبراج وخرافة التنبؤ بالمستقبل.

وفي برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي” السعودية التي يتحكم بها تركي آل الشيخ، استضاف عمرو أديب ليلة رأس السنة بسنت يوسف التي عرفها بأنها “خبيرة التارو” والتي زعمت أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى عام 2020، سيشهد نسبة بسيطة من الحظ وبعدها “هيتبهدل آخر بهدلة” حسب وصفها بعد أن سخرت من الرئيس التركي وسألت عمرو أديب عن اسم والدته.

وعرض “الأحدب” هذا الجزء في حلقة برنامجه “فوق السلطة” مؤكدا على أن الشعوب التي لازالت تعتمد على قراءة الطالع وهذه الخرافات فلن يحكمها عاقل في إشارة إلى رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وعلق على سخرية أديب وضيفته من والدة الرئيس التركي:”على الهواء هناك من يفتح كارت الطالع لأردوغان ويدخل على خط ثقافة السخرية من الرؤساء الخصوم”

وأكمل مذيع الجزيرة مشيرا لحادث تأخير السيسي دفن جثمان والدته بسبب افتتاح قناة السويس والذي أثار جدلا واسعا حينها:”نحن بنعرف اسم والدة أردوغان اسمها تنزيل توفيت قبل 8 أعوام وقد عجل ابنها رجب في مراسم دفنها عملا بالسنة النبوية الشريفة ولم يحتجز جثمان والدته في ثلاجة للموتى لمدة أسبوعين أو أكثر أو أقل لأن رزمانته كانت حافلة بافتتاح المشاريع” وتساءل:”فيه شيء غيره حبون تعرفوه”

وكانت خزعبلات المدعوة بسنت اثارت سخرية واسعة بين النشطاء الذين أبدوا حزنهم على تضييع أموال الشعوب على مثل هذه التفاهات والمكايدات السياسية، حيث يدفع تركي آل الشيخ مبلغ خيالي يتخطى 3 ملايين دولار لأديب منذ التحاقه بـ إم بي سي في صفقة وصفها ناشطون بأن السعودية اشترت عمرو أديب كالبقرة.