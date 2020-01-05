لأجل عيون الإمارات وما خفي كان أعظم.. الجنايات الكويتية تصدر أمراً عاجلاً بضبط واحضار عبدالله النفيسي

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، أمراً بضبط وإحضار المفكر الكويتي الشهير، الدكتور عبدالله النفيسي وهو النائب السابق في البرلمان “مجلس الأمة”، على خلفية قضية الاساءة للإمارات، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة في الشارع الكويتي.

وتداولت تقارير إعلامية كويتية، النبأ مشيرة إلى المحكمة برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، أصدرت قرارها بسبب تخلفه عن حضور جلسة المحكمة في القضية المقامة ضده على خلفية الإساءة إلى الإمارات.!

القضية الاساءة للإمارات . مش كلامه في الصندوق الاسود . — Awad Al-Mutiri (@AwadAl_) January 5, 2020

وكان عادل عبدالهادي محامي المفكر عبدالله النفيسي، قال إن موكله تلقى تهديدا من مجهول عبر اتصال هاتفي محذرا مما وصفه بـ”البلطجة” التي تستخدم مؤسسات الدولة لكبح حرية الرأي.

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وعن التفاصيل قال “عبدالهادي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه بلغه من موكله الدكتور عبدالله النفيسي أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مجهول بالتهديد بتحويله إلى النيابة العامة يوم، الاثنين أو الثلاثاء، تحديداً بعد مقابلة الصندوق الأسود.

تابع:”إذ نحذر من هذه البلطجة التي تستخدم مؤسسات الدولة “النيابة” لكبح حرية الرأي المكفولة بالدستور”

وعبر ناشطون في تعليقاتهم عن تضامنهم الواسع مع النفيسي، مستنكرين تعرض أمثاله لمثل هذا التهديد وهو قيمة كبيرة في المجتمع الكويتي.