“نغل الخليج”: “الإمارات فَرِحَت بمقتل قاسم سليماني كما فَرِحَت بمقتل أحمد ياسين”.. مغرّدون مسحوا بكرامته الأرض

اثارت تغريدةٌ نشرها المغرد الاماراتي البذيء حمد المزروعي وعبّر فيها عن سعادته بمقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني ومؤسس حركة حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين الذي اغتالته اسرائيل عام 2004، غضباً واسعاً، ما دفعه لحذفها من حسابه بموقع “تويتر”.



وقال المزروعي في تغريدته: “فرحنا بمقتل قاسم سليماني مثل ما فرحنا بمقتل احمد ياسين اللهم فرحنا بمقتل من هو على شاكلتهم”.

وأثارت تغريدة “المزروعي” الذي يُطلق عليه الخليجيون لقب “نغل الخليج”، ردود فعلِ غاضبة بين المغردين.

ليه حذفت التغريدة يالنغل@uae_3G pic.twitter.com/UvKo9qQO8q — حمد مبارك ال شافي (@AlshafiHamad) January 3, 2020

الاماراتي #حمد_المزروعي كلب بن زايد

والكلب الخليجي .. ليتك متَّ قبل أنت قبل أن تنهق pic.twitter.com/AQTo41Vh12 — عماد عقل – فلسطين (@imad_aql) January 3, 2020

نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي تغريدة هاجم فيها مؤسس حركة "حماس" وذلك في معرض تعليقه على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني



وقال المزروعي في تغريدته التي حذفها بعد أن لاقت هجوما من المعلقين إنه فرح بمقتل سليماني كما فرح سابقا بقتل الشيخ أحمد ياسين pic.twitter.com/Tn0avtBOOn — محمد قريقع | غزة 🇵🇸 (@mohammedqreaqa) January 3, 2020

نطفه خبيثه زرعت في ليلة ظلماء لايعرف من صاحبها فنتج عن ذلك …. حمد المزروعي pic.twitter.com/iyENBOmZq6 — يونس المداني (@younesalmadani1) January 3, 2020

وقُتل الجنرال الإيراني فجر الجمعة في غارة جوية أميركية استهدفت عربتين قرب مطار بغداد الدولي. كما أدى القصف لمقتل شخصيات مهمة في فيلق القدس والحشد الشعبي العراقي.



وقال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إن استهداف سليماني كان عملية وقائية هدفها حماية الدبلوماسيين والعسكريين ووقف المزيد من سفك الدماء.



وأوضح أوبراين أن الرئيس ترامب اتخذ القرار بعد توفر معلومات استخباراتية تفيد بأن الجنرال الإيراني كان يخطط لهجمات ضد الأميركيين.



وأشار إلى أن العملية أنجزت بموجب تشريع 2002 الذي يسمح للرئيس بشن هجمات وقائية لحماية المصالح الأميركية.



وقال أيضا إن إيران تقف أمام خيارين “إما التصعيد وهو قرار خاطئ، أو التصرف كدولة عادية”.



وقد أثار مقتل الجنرال غضبا عارما في إيران، وتوعدت القيادة السياسية بالثأر له على نحو سريع.



وأعلن المرشد الأعلى علي خامنئي الحداد ثلاثة أيام، مهددا الولايات المتحدة بأن انتقام بلاده سيكون “ساحقا” ومتوعدا بعمل يطال “المجرمين الذين لطخت أيديهم بدمائه (سليماني) ودماء الشهداء الآخرين”.



ومن جانبه قال إسماعيل قآني القائد الجديد لفيلق القدس إن على الجميع أن يصبروا قليلا حتى يشاهدوا جثث الأميركيين على امتداد الشرق الأوسط.



في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها سترسل تعزيزات إلى الشرق الأوسط في أعقاب اغتيال سليماني.



وقال مسؤول بالوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية إن بلاده بصدد نشر قرابة 3500 جندي إضافي بالمنطقة لتعزيز أمن المواقع الأميركية.