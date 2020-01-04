سخرت من المتوعدين بالرد.. فجر السعيد تحتفي بمقتل قاسم سليماني وهذا ما قالته عن حماس وحزب الله وقتل المصريين!

احتفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، متهمة إياه بزرع الموت والدمار أينما حل، واعتبرت أن تهديد ووعيد طهران بالرد ما هو إلا زوبعة كلامية.

وقالت فجر السعيد في سلسلة تغريدات :” من حرارة الألم التي تجرعته #إيران بمقتل #قايم_سليماني كل تصريحاتهم المعلنه فيها تهديد ووعيد والويل والثبور وعظائم الأمور … وسيحرقون الشرق الأوسط بجثث الأمريكان.باچر تروح الحرّه وتتذكرون بأن الأمريكان صارلهم عشر أيام يطقون بميليشياتكم المسلحة وكل اللي سويتوه وقفتوا جدام السفارة “.

من حرارة الألم التي تجرعته #إيران بمقتل #قايم_سليماني كل تصريحاتهم المعلنه فيها تهديد ووعيد والويل والثبور وعظائم الأمور … وسيحرقون الشرق الأوسط بجثث الأمريكان.باچر تروح الحرّه وتتذكرون بأن الأمريكان صارلهم عشر أيام يطقون بميليشياتكم المسلحه وكل اللي سويتوه وقفتوا جدام السفاره — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 3, 2020

وسخرت في تغريدة ثانية من توعد “حزب الله” اللبناني بالرد على مقتل قاسم سليماني وقالت:

كما غردت فجر السعيد عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “للأخوة المصريين قاسم سليماني هو الذي قاد عملية اقتحام السجون في 2011 وإخراج السجناء بهدف إنقاذ خلية حزب الله ومرسي وجماعته.

للأخوه المصريين #قاسم_سليماني هو الذي قاد عملية إقتحام السجون في 2011 وإخراج السجناء بهدف انقاذ خلية حزب الله ومرسي وحماعته ،،. وهو كذلك من وزع القناصه على أسطح التحرير وقام بنفس الدور في التحرير بالعراق … ربنا عادل أقتص لإمهات الشهداء الذين قتلهم قناصة #قاسم_سليماني — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 3, 2020

وتابعت قائلة: “وهو كذلك من وزع القناصة على أسطح التحرير وقام بنفس الدور في التحرير بالعراق ربنا عادل اقتص لأمهات الشهداء الذين قتلهم قناصة قاسم سليماني”.

وتعرضت لحماس في تغريدة أخرى قائلة :” موتة #قاسم_سليماني كشفت #حماس وميولها الإيرانيه … الا زال هناك من مخدوووووووع”.

موتة #قاسم_سليماني كشفت #حماس وميولها الإيرانيه … الا زال هناك من مخدوووووووع 🤪 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 3, 2020

وكانت فجر السعيد قد أعلنت عن فرحتها بمقتل قاسم سليماني ووصفته بالإرهابي، فدونت تغريدة لها قالت فيها: وسقط أحد الإرهابيين الذين ساهموا في أحداث الثمانينات في #الكويت … حوبة الكويت تبطي بس ماتخطي “.

وسقط أحد الإرهابيين الذين ساهموا في أحداث الثمانينات في #الكويت … حوبة الكويت تبطي بس ماتخطي 🙏🏻 @ Kuwait City https://t.co/9hJqJpSLcA — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 3, 2020

يذكر أن طائرات أمريكية استهدفت فجر الجمعة موكب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وضيفه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى مقتلهما مع عدد من المرافقين.