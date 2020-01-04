عميد متقاعد بالمخابرات القطرية يكشف “السر” وراء اغتيال أمريكا المفاجئ لـ قاسم سليماني وكيف تجاوز الخط الأحمر؟

قال شاهين السليطي العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، إن قرار مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني اتخذته أمريكا بعدما خرج عن طوعها وتجاوز ما سمحت له به من العبث في المنطقة.

واعتبر “السليطي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن سليماني تم اغتياله بعد أن عبث في أمن الدول العربية وتسبب في قتل وتشريد وتهجير الملايين من المسلمين من أهل السنة في العراق وسوريا وغيرهم.

#قاسم_سليماني خلاص راح بعد ان عبث في امن الدول العربية وتسبب في قتل وتشريد وتهجير الملايين من المسلمين من أهل السنة في العراق وسوريا وغيرهم.

كانت امريكا توفر له الغطاء ولكن قتل عندما خرج عن طوعها وتجاوز الخط الأحمر وأمر الحشد الشعبي بمهاجمة السفارة الأمريكية ببغداد !! — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) January 4, 2020

وشدد على أن أمريكا كانت توفر له الغطاء ولكنها قتلته عندما خرج عن طوعها وتجاوز الخط الأحمر وأمر الحشد الشعبي بمهاجمة السفارة الأمريكية ببغداد.

وتجمع آلاف العراقيين وهم يهتفون “الموت لأمريكا”، السبت، في بغداد في موكب حول تابوتي سليماني والمهندس في العراق.

وأسفر “القصف الدقيق من طائرة مسيرة” أمريكية الذي دمر ليل الخميس الجمعة السيارتين اللتين كانتا تقلان سليماني والمهندس، عن سقوط عشرة قتلى هم خمسة عراقيين وخمسة إيرانيين.

ونقلت توابيت العراقيين الخمسة إلى الكاظمية على سيارات بيك-آب رفعت عليها أعلام عراقية وسارت بين الحشد الذي ارتدى المشاركون فيه ملابس سوداء.

ورفعت على السيارات التي تنقل القتلى الإيرانيين أعلام إيران.

ورفع عدد من المشاركين في الحشد صورا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وحذّر العراق من “حرب مدمرة” على أرضه بعد الغارة التي نفّذتها طائرة مسيّرة وأثارت قلقا في العالم ودعوات إلى ضبط النفس.