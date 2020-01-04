“شاهد” حشود كبيرة في جنازة قاسم سليماني تغلق الطرق وهتاف “الموت لأمريكا” يسيطر.. وهذا الأمر لفت انتباه الجميع

في مشهد مهيب شارك عشرت الآلاف في العاصمة العراقية بغداد في موكب تشييع جنازة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة جوية أمريكية الجمعة.

وبدأ المشيعون بالتجمع في بغداد منذ الساعات الأولى من صباح السبت، قبل بدء المسيرة، وهم يلوحون بالعلم العراقي وأعلام أخرى ويهتفون “الموت لأمريكا”. كما حمل بعضهم صورا لسليماني والمرشد الأعلى في إيران.

مشاهد من تشييع سليماني والمهندس في مدينة الكاظمية #المربد pic.twitter.com/6N8bNlHXRi — المربد (@Al_Mirbad) January 4, 2020

وكان سليماني مهندس عمليات إيران في الشرق الأوسط، وقد تعهدت إيران بالانتقام الشديد لموته.

ويمثل هذا التشييع في بغداد بداية أيام الحداد على سليماني.

وسيعاد جثمان سليماني إلى إيران حيث ستتم مراسم الجنازة والدفن في مسقط رأسه في كرمان وسط إيران.

ويشارك المحتشدون أيضا في تشييع جنازة قائد حزب الله العراقي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبومهدي المهندس الذي اغتيل في الغارة نفسها.

سيارة التشييع

وسرقت السيارة التي نقلت جثماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، الأضواء، خلال مراسم تشييعهما.

فى جنازة سليمانى تم حمل الجثمان فى شيفروليه أمريكي pic.twitter.com/9eIcopmOPa — ‏سفيان ᏚᏫᎰᎥᎯ Ꮑ💡 (@sufian19952) January 4, 2020

وانتشرت صورة شاحنة “بيك أب” التي نقلت الجثمانين وسط بغداد، وهي من نوع شيفروليه أميركية الصنع، الأمر الذي أثار السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ماشين تشيع جنازه سليمانى و مهندس در بغداد



شفروليه سلفرادو وانت امريكايى بوده



حرفى ندارم 😂 pic.twitter.com/b4IfcLXFcz — ⒾⓇⒶⓃⒾⒶ (@I_R_A_N_I_A) January 4, 2020

وأصبحت لقطة مقدمة الشاحنة بشعار “شيفروليه” الذهبي الشهير، وسط الحشود، الأبرز خلال التشييع، وذلك لأنها تمثل تناقضا ملفتا، بين سخط المشيعين على الولايات المتحدة، بعد تنفيذها عملية جوية قتلت القياديين فجر الجمعة، وبين استخدامهم أحد أبرز منتجات الصناعة الأميركية، سيارة شيفروليه، لعملية تشييع القتلى.

#من غرائب الصدف#



جثمان الراحل قاسم سليماني محمول فوق

سيارة من نوع شيفرولي Chevrolet .



صدق من قال القاتل حاضر في جنازة قتيله. pic.twitter.com/q7OOi3cOq8 — Ibn-Khal-Doun (@ibnkhal99451999) January 4, 2020

ما الذي سيحدث بعد مقتل سليماني؟

وأفادت تقارير أن جثامين القتلى الإيرانيين ستنقل مساء السبت إلى إيران، التي أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وعلى العكس من ذلك، احتفل بعض العراقيين في شوارع بغداد بأخبار مقتل سليماني. المتهم باستخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية في العراق في الأشهر الأخيرة الماضية.

وقالت الولايات المتحدة إنها نشرت ثلاثة آلاف جندي إضافي في الشرق الأوسط تحسبا لأي رد فعل من إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في منتجع مار لاغو في فلوريدا “نفذ الجيش الأمريكي ضربة دقيقة لا تشوبها شائبة أدت إلى مقتل الإرهابي رقم واحد في العالم، قاسم سليماني”.

وأضاف ترامب إن سليماني “كان يخطط لشن هجمات وشيكة على الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين، لكننا كشفناه متلبسا وقمنا بإنهائه”.

لكن مسؤولي إدارة ترامب لم يقدموا أية تفاصيل حول الهجمات التي قالت إن سليماني كان يخطط لها والتي دفعتهم إلى التحرك بسرعة لقتله.