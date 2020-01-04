كانت سببا رئيسيا لهروب الأميرة هيا.. الشيخة لطيفة التي فشلت في الهرب من قصور دبي تثير الجدل بظهور جديد

في تغريدة غريبة ومريبة في نفس الوقت توجهت ابنة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، بالشكر إلى والدها، على ثقته الغالية.

وشكرت الشيخة لطيفة بنت محمد في تغريدة لها بتويتر والدها، بعدما أصدر قرارا بضمها إلى “مجلس دبي”.

وغردت وفق ما رصدته (وطن) على حسابها الذي لا يُعرف هل هي من تديره أم يدار من قبل أشخاص آخرين بأمر ابن راشد ما نصه:”ال”أشكر والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية وأعاهده ونائبيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وأهل دبي وساكنيها على العمل بتفاني واخلاص وتسخير كل الجهود لتحقيق رؤية سموه للخمسين عاما المقبلة”.

أشكر والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية وأعاهده ونائبيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وأهل دبي وساكنيها على العمل بتفاني واخلاص وتسخير كل الجهود لتحقيق رؤية سموه للخمسين عامًا المقبلة — Latifa MR Al Maktoum (@LatifaMRM) January 4, 2020

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر في سبتمبر الماضي قرارا بتعيين ابنته الشيخة لطيفة، رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي، وذلك بعد قرابة عام على أنباء محاولة هروبها من البلاد.

يشار إلى أن آخر ظهور للشيخة لطيفة، كان في ديسمبر 2018 مع الرئيسة الإيرلندية السابقة، ماري روبنسون التي حضرت إلى الإمارات للقائها تلبية لدعوة صديقتها الأميرة هيا بنت الحسين، التي تخوض معركة طلاق وحضانة مع حاكم دبي في لندن، مؤكدة أن الشيخة لطيفة في حالة غير متزنة وتحظى برعاية نفسية.

وفي وقت سابق من العام 2018، انتشر في الإنترنت مقطع فيديو تتحدث فيه الشيخة لطيفة، عن نيتها الهروب من البلاد.

وقالت الشيخة لطيفة في الفيديو الذي صورته قبل محاولتها الهروب وتم نشره بعد اختفائها: “إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فهذا ليس أمرا جيدا، فأنا سأكون إما ميتة وإما في وضع مزر للغاية”، وأضافت قائلة: “لن يعيدوني وأنا على قيد الحياة”.

وكانت صحيفة غارديان البريطانية نشرت تقريرا في ديسمبر 2018، تحدثت فيه عن أن لطيفة، “قضت سبعة أعوام وهي تخطط لهروبها الكبير من قصر والدها حاكم دبي، قبل أن تهاجم قوة كوماندوز يختها وتعتقلها، وهي على بعد 30 ميلا من الشاطئ الهندي في مارس 2018”.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن أن هرب الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي لبريطانيا، كان سببه الرئيسي هو قضية الشيخة لطيفة والخوف على أبنائها من نفس المصير.