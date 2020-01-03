“شاهد” بأمر المرشد .. هذا هو خليفة قاسم سليماني .. ماذا فعل في حرب الخليج الأولى؟

عين المرشد الإيراني علي خامنئي الجمعة، العميد إسماعيل قاني قائدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، خلفا لقاسم سليماني إثر مقتله بغارة أمريكية في بغداد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) تم تعيين قاني بأمر من المرشد علي خامنئي.

وقال “خامنئي” في نصّ قرار التعيين: “ان برامج القوة ستتواصل تماما على غرار البرامج التي كانت عليه في عهد الشهيد العظيم سليماني؛ كما ادعو جميع الزملاء في تلك القوة الى التعاون مع العميد قاآني؛ سائلا الباري تعالى له بالموفقية والسداد”.

وسبق لقاني أنّ تزعم لواء “نصر-5″ و ا”الإمام الرضا 21” في الحرب الإيرانية العراقية.

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ”ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية”، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة “ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم”.

وبالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ “انتقام مؤلم”، على خلفية مقتل سليماني، في غارة أمريكية.