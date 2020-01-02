“شاهد” لحظة الاستهداف.. مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد

أعلن الحشد الشعبي العراقي، فجر الجمعة، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد “الشيعي” في قصف استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحشد الشعبي قوله إن “الأميركيين والإسرائيليين وراء مقتل سليماني والمهندس”.

من جهة أخرى، قال مسؤولون أميركيون لرويترز إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين في بغداد لهما صلة بإيران.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لمجلة نيوزويك الأميركية إن واشنطن تنتظر تحليل الحمض النووي الذي من المرجح جدا أن يؤكد هوية الهدفين سليماني والمهندس حسب تعبيره.

دموع الفرع 😭😭😭



وانتصر المتظاهرون السلميين



صبرت يا عراق و نلت

😭😭😭😭😭😭😭#قاسم_سليماني pic.twitter.com/osYw4zlBdA — Hosiholland 🇮🇶🥺 (@Hosiholland1) January 3, 2020

وذكر مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم أن الدلائل المتاحة تشير إلى عملية أميركية كبيرة وراءها جهود استخباراتية.

وأشار إلى أن الضربة تنذر بتداعيات خطيرة قد تستمر طويلا، مذكّرا بما قاله قياديون في الحشد الشعبي في الآونة الأخيرة من أن المعركة مع الولايات المتحدة باتت مفتوحة على كل الاحتمالات.

صور وفيديوهات صادمة..

وتداول ناشطون صور وفيديوهات صادمة، أظهرت مكان العملية حيث ظهر جسد سليماني والمهندس عبارة عن أشلاء ممزقة من شدة الانفجار الذي استهدف سيارتهها.

#قاسم_سليماني

فيديو جديد لجثث سليماني والمهندس من موقع الحدث (الحرة) pic.twitter.com/FWpvjyqOI2 — سيف (@swordvip) January 3, 2020

كما تداول الناشطون صور أظهرت السيارة المحترقة وقد تناثرت أشلائها في مكان الانفجار وقذفت بجثة الرجلين إلى مكان بعيد عن السيارة.

وسائل إعلام عراقية تنشر فيديو للمركبة التي كانت تقل #قاسم_سليماني وشخصيات أخرى هامة بعد الاستهداف #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/9aT5ZDykv9 — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 3, 2020

التحق بقافلة الحسين و الشهداء



القائد قاسم سليماني استشهد في الغارة الأمريكية على مطار بغداد #العراق #إيران pic.twitter.com/e47o8FQMY4 — ali hashim || علي هاشم (@alihashimS) January 3, 2020

ملابسات الضربة

كانت مصادر من الحشد قد أفادت في وقت سابق بمقتل خمسة من أعضائه واثنين من الزائرين كانوا في سيارتين استهدفهما قصف على مطار بغداد الدولي ليل الخميس.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في بغداد أن الأنباء أفادت بأن ضربة جوية استهدفت السيارتين اللتين كانتا تقلان أعضاء في الحشد الشعبي وزائرين بعيد خروجهما من المطار. وأشار إلى أن أحد القتلى هو مسؤول التشريفات في الحشد محمد الجابري.

وفي وقت سابق، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي وأصابت عددا من المواطنين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان نشر على صفحتها بموقع فيسبوك أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، مما أدى إلى “احتراق عجلتين اثنتين وإصابة عدد من المواطنين”.

وكانت مصادر أمنية عراقية قالت إن مطار بغداد الدولي أغلق بعد سماع دوي انفجارات بقربه في ساعة متأخرة من ليل الخميس، مضيفة أن مروحيات عسكرية حلقت في المنطقة.

جولات التصعيد

وتأتي هذه الضربة في أعقاب تصعيد بين الولايات المتحدة من جهة والحشد الشعبي العراقي وأنصاره من جهة أخرى.

فقد اقتحم مناصرون للحشد السفارة الأميركية في بغداد وأقاموا احتجاجات أمامها على مدى يومين للتنديد بغارات جوية شنها الجيش الأميركي يوم الأحد الماضي على قواعد لجماعة كتائب حزب الله العراقية، وهي أحد فصائل الحشد الشعبي المدعوم من إيران.

وقالت واشنطن إن الغارات الجوية التي أودت بحياة 25 شخصا جاءت ردا على هجمات صاروخية قتلت متعاقدا أميركيا في شمال العراق.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أمس الخميس إن هناك مؤشرات على أن إيران أو فصائل تحظى بدعمها قد تخطط لشن مزيد من الهجمات، وأضاف أن بلاده قد تقوم بتحركات استباقية لحماية القوات الأميركية.