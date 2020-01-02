مغرد قطري يفجر مفاجأة صادمة ويشكك بحقيقة وفاة الاعلامية نجوى قاسم بشكل طبيعي.. هذا ما قاله عن عمليات الاغتيال

أثار الرحيل المفاجئ للإعلامية والمذيعة اللبنانية نجوى قاسم اليوم الخميس، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وشكك المغرد القطري الشهير “بوغانم”، بحقيقة وفاة نجوى قاسم، مستذكراً حادث وفاة الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت في دبي عن طريق قاتل مصري “مأجور” برتبة ضابط.

وتساءل “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، هل وفاة #نجوى_قاسم طبيعية، أم بعدما قامت بالاستهزاء بالمتحدث باسم مليشيات خليفة حفتر أحمد المساري؟!

الفنانه اللبنانيه#سوزان_تميم قتلت في دبي➡️

عن طريق قاتل مصري مأجور برتبة ضابط

فهل وفاة #نجوى_قاسم طبيعيه..؟؟؟

ام..بعدما….قامت بالاستهزاء

بالمتحدث الليبي التابع لحفتر احمد المسماري.؟

عموما" الشخصيات الاعلاميه والبارزه في الامارات غير محصنين من الاغتيالات https://t.co/UkQGEH5oQX — بوغانم (@hassanalishaq37) January 2, 2020

وأضاف خاتماً تغريدته ” عموما الشخصيات الإعلامية والبارزة في الامارات غير محصنين من الاغتيالات “.

بحسب الناطق باسم ميليشيات حفتر مدفع تركي واحد يفشل هجوم حفتر على طرابلس…

هل هذا انسان سوي عاقل؟ pic.twitter.com/3wd4l77E6W — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) December 18, 2019

وصدم الوسط الإعلامي اللبناني بفاجعة وفاة الصحفية نجوى قاسم، ونعاها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وقادة أحزاب ونواب بكلمات مؤثرة.

وأجمعت آراء اللبنانيين على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم وخلافاتهم على أن رحيل قاسم البشوشة دوما يشابه فقدان جوهرة من جواهر تاج الإعلام في لبنان والعالم العربي الذي ظلت تتحفه بأخر برامجها “حدث اليوم” على قناة العربية الحدث.

وقاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية أهمها البرنامج اليومي “حدث اليوم” على قناتي “العربية” و”العربية الحدث”.

وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عاما في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى العربية في 2004.

وكانت قاسم كتبت آخر تغريدة على حسابها على تويتر عند العاشرة والربع ليلة رأس السنة قالت فيها: “يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان”.

وغرد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عبر تويتر قائلا: “صدمة حقيقية ومحزنة، أن ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب. رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل أن تنتقل إلى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح. خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي. رحم الله نجوى قاسم وأحر التعازي لأسرتها وأسرة العربية – الحدث”.

صدمة حقيقية ومحزنة، ان ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب. رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل ان تنتقل الى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح. خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي. رحم الله نجوى قاسم واحر التعازي لاسرتها واسرة العربية – الحدث. — Saad Hariri (@saadhariri) January 2, 2020

وفاة الإعلامية نجوى قاسم، في صباح اليوم الثاني من السنة الجديدة، أعاد للذاكرة قول الكاتب الكبير الطيب الصالح: لا أحد يعرف أين وكيف ومتى يلقى مصيره.

ابنة بلدة جون اللبنانية ترجلت عن صهوة قلمها الصحفي في دبي، حيث بنت ألق العربية الحدث بابتسامتها التي لم تكن تفارق وجهها الصبوح.

ورحلت وهي ممددة على سريرها في شقة لم تكن تسمع فيها غير أنين ووجع وقسوة الحياة في وطنها الأم، المثقل بالجروح بأسئلة المصير والمسار.