عمانيون يلجمون كاتباً أردنياً تطاول على السلطان قابوس: هل انتقاد سلطانكم وعدم التطهر نفس مستوى المعصية!

تصدى عمانيون، للكاتب الأردني الدكتور نصير العمري، بعد تطاوله على السلطان قابوس بن سعيد، الذي أشيع مؤخراً وفاته إثر تدهور حالته الصحية، وهو الامر الذي نفاه البلاط السلطان في بيان أخرس كل الالسنة المتطاولة عليه.

وفي تغريدة مثيرة كتبها نصير العمري ورصدتها “وطن”، قال انه أصبح لديه فضول “للاطلاع على منهاج التربية الإسلامية في #عُمان بعد ان توعدني طبيلة قابوس بعذاب القبر وجهنم اذا لم اتب الى الله بعد انتقاد قابوس “.

وأضاف العمري :” هل تعلمون التلاميذ في المدرسة ان من ينتقد قابوس يتعرض لعذاب القبر؟ هل انتقاد قابوس وعدم التطهر من البول في منهاجكم هما نفس مستوى المعصية ؟”!

اصبح عندي فضول للاطلاع على منهاج التربية الإسلامية في #عُمان بعد ان توعدني طبيلة قابوس بعذاب القبر وجهنم اذا لم اتب الى الله بعد انتقاد قابوس. هل تعلمون التلاميذ في المدرسة ان من ينتقد قابوس يتعرض لعذاب القبر؟ هل انتقاد قابوس وعدم التطهر من البول في منهاجكم هما نفس مستوى المعصية؟ — د. نصير العمري (@dr_naseer) January 2, 2020

وأثارت التغريدة تلك موجة غضب واسعة في صفوف العمانيين، الذين تصدوا له في سلسلة تعليقات على تغريدته- وفق ما تابعت وطن- مستغربين تطاوله الممنهج بحق السلطان قابوس.

لسنا من يحدد ذهابك لعذاب جهنم ولكن ندعو من لك بالهلاك والذهاب إلى جهنم حيث مسكنك المخلد، ، اللهم ارِنا طبشك في المدعو نصري في الدنيا قبل الآخرة — لو كان الأمر بيدي ✋ (@MyChoice007) January 2, 2020

ثرثر على كيفك مافي أحد فاضي لك .. عندنا احتفالات ومسيرات في عمان بمناسبة سلامة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 😎🇴🇲 pic.twitter.com/wXpNOUVgTa — المنصة الشرفية 🇴🇲 (@R_00000007) January 2, 2020

واستطاع المغردون العمانيون أن يصدموا العمري في تعليقاتهم- وفق ما تابعت وطن- حيث وجه له المغرد “علي” رداً نارياً على سؤاله قائلاً له :” اطلع عليها في أفريقيا والصين واندونيسيا واذا ما عندك مبالغ لتذاكر لسفر اذهب الى المسجد الحرام وستجدهم مجتمعين في بيت الله الحرام هذا هو منهج العماني “.

اطلع عليها في أفريقيا والصين واندونيسيا واذا ما عندك مبالغ لتذاكر لسفر اذهب الى المسجد الحرام وستجدهم مجتمعين في بيت الله الحرام هذا هو منهج العماني — علي (@abuali26842) January 2, 2020

نفسي اعرف ليش حاشر عمرك ف قابوس …ايش يعورك بالضبط… — Ateeeb (@Ateeeb2) January 2, 2020

فيما قال “بركان” لـ” العمري”، :” من الواضح يا نصير العمري وفهمك ضعيف اعتقد يلي انتقدك هوه قصده من الادب العماني نحترم اكبرنا سنا وعقلن وقادة ورئيسا والعمانين اكثر الشعوب ادبا واخلاقا بس خلي بالك بلدنا وسلطاننا خط احمر وان كنت صادق تفضل زور عمان هتتعرف ع الشعب العماني المضياف واتحداك هتقدم اعتذارك ع ما صدر منك”.

من الواضح يا نصير العمري وفهمك ضعيف اعتقد يلي انتقدك هوه قصده من الادب العماني نحترم اكبرنا سنا وعقلن وقادة ورئيسا والعمانين اكثر الشعوب ادبا واخلاقا بس خلي بالك بلدنا وسلطاننا خط احمر وان كنت صادق تفضل زور عمان هتتعرف ع الشعب العماني المضياف واتحداك هتقدم اعتذارك ع ما صدر منك. — بركان33 (@brkan_33) January 2, 2020

وعمّت فرحة عارمة بين العُمانيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد إعلان ديوان البلاط السلطاني بشكلٍ رسمي أنّ السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر.

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وفور صدور البيان، تصدرت عدّة وسوم تحمل اسم السلطان قابوس، موقع “تويتر” في السلطنة .

وعبّر المغرّدون عن فرحتهم بسماع بيان الديوان عن صحة السلطان قابوس، وخيبة أمل مروّجي الشائعات عن وفاته، ووصفوهم بالفئران التي عادت الى جحورها بعد البيان.

وسخر مغرّدون من أبواق الفتنة والمرتزقة الذين روّجوا لخبر وفاة السلطان قابوس على مدار أيام، وفي مقدمتهم الهارب سعيد جداد، ويوسف علاونة، ونصير العمري، وحمد المزروعي، وغيرهم.

وعصر الثلاثاء الماضي، ضع ديوان البلاط السلطاني حداً للحملة التي استهدفت إثارة البلبلة في عُمان، عبر نشر شائعات مغرضة أطلقها مرتزقة وحسابات ممولة من بعض الجهات، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد .