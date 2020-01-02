ضابط إماراتي يكشف تفاصيل صفقة الابتزاز.. لهذا السبب قدم ابن زايد “300” مليون دولار للعاهل الاردني!

كشف حساب شهير على “تويتر”، الذي يعرف نفسه على أنه ضابط في جهاز الأمن الاماراتي، تفاصيل الصفقة التي أجراها محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.

وقال حساب “بدون ظل”، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن 300 مليون دولار التي ارسلها الشيخ محمد بن زايد، للأردن هي عربون موقفين- حسب قوله- الاول (ارسال ضباط وجنود للمشاركة مع قوات المشير خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق)، والعربون الثاني (تأييدها بيان جامعة الدول العربية ضد اتفاق حكومة الوفاق وتركيا).!

٣٠٠ مليون دولار التي ارسلها الشيخ محمد بن زايد ، للاردن هي عربون موقفين ، الاول ارسال ضباط وجنود للمشاركة مع قوات المشير خليفه حفتر ضد حكومة الوفاق ، والعربون الثاني تأييدها ، بيان جامعة الدول العربية ، ضد اتفاق

حكومة الوفاق وتركيا. — بدون ظل (@without__shadow) January 2, 2020

وفي خطوة مفاجئة أثارت شكوكا واسعة أعلنت الإمارات عن دعمها للمملكة الأردنية بمبلغ مالي قيمته 300 مليون دولار، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية.

وقال الصندوق في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، إن “توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب الأردني الشقيق، وهو توجه راسخ في سياستها الخارجية منذ عهد القائد المؤسس زايد بن سلطان”.

وأضاف البيان أن “قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والأردن، وهي علاقة مبينة على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد”، بحسب تعبير الصندوق الإماراتي.

يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أجرى زيارة إلى دولة الإمارات الصيف الماضي، والتقى خلالها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

واكتفت السلطات الأردنية ببيان مقتضب حول الزيارة، قالت فيه: “إن الملك عبد الله الثاني بحث مع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وتأكيد متانة العلاقات الراسخة بين البلدين”.

وذكر تقرير أصدرته في وقت سابق الأمم المتحدة، أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني على الرغم من حظر تفرضه المنظمة العالمية، بينما تؤكد أنقرة أنها ستواصل دعمها للسلطات في طرابلس.

وكما أشار التقرير، حسبما نقلته وكالة “رويترز”، إلى أن قوات حفتر تتلقى الدعم من قبل مصر والإمارات والأردن وروسيا.