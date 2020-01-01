أمير قطر تميم بن حمد ووالده
أمير قطر تميم بن حمد ووالده
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فيديو لفت الأنظار.. “شاهد” ما فعله مقيم مصري مع الأمير تميم ووالده عندما تفاجأ بوجودهما

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا لاقى تفاعلا واسعا لتصرف عفوي من في الدوحة، عندما تفاجأ بتواجد أمير الشيخ آل ثاني ووالده الشيخ حمد بن خليفة.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع المقيم المصري وهو رجل كبير بالسن يقبل مسرعا على الأمير تميم ووالده، ويصمم على مصافحتهما وتقبيل رأسمها.

وهو ما قابله أمير قطر ووالده بترحيب مماثل واحتفاء بالمقيم المصري، في لفتة لاقت استحسان النشطاء الذين أشادوا بتواضع القيادة القطرية وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والمقيمين.

ورغم الحصار الجائر الذي شاركت به مصر ضد الدوحة لم تتخذ قطر إي إجراءات مماثلة تجاه المصريين المقيمين في الدوحة، وفرقت بين الخلاف السياسي مع النظام ومعاملة الشعب على عكس ما فعلته دول الحصار مع قطر تماما.
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