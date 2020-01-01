فيديو لفت الأنظار.. “شاهد” ما فعله مقيم مصري مع الأمير تميم ووالده عندما تفاجأ بوجودهما

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا لاقى تفاعلا واسعا لتصرف عفوي من مقيم مصري في الدوحة، عندما تفاجأ بتواجد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالده الشيخ حمد بن خليفة.
وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع المقيم المصري وهو رجل كبير بالسن يقبل مسرعا على الأمير تميم ووالده، ويصمم على مصافحتهما وتقبيل رأسمها.
وهو ما قابله أمير قطر ووالده بترحيب مماثل واحتفاء بالمقيم المصري، في لفتة لاقت استحسان النشطاء الذين أشادوا بتواضع القيادة القطرية وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والمقيمين.
ورغم الحصار الجائر الذي شاركت به مصر ضد الدوحة لم تتخذ قطر إي إجراءات مماثلة تجاه المصريين المقيمين في الدوحة، وفرقت بين الخلاف السياسي مع النظام ومعاملة الشعب على عكس ما فعلته دول الحصار مع قطر تماما.