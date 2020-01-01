رغم الدعم بلا حدود.. مجرم الحرب حفتر يخيب آمال ابن زايد والسيسي مجددا والوفاق تأسر عددا من قواته بينهم مرتزقة

أفادت وكالة “الأناضول” أن القوات التابعة لحكومة “الوفاق” أسرت 25 مسلحًا من مليشيات خليفة حفتر، في الوقت الذي أعلنت فيه عن مقتل ثلاثة مدنيين في قصف لطيران حربي جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال بيان للمركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن قوات المنطقة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، تمكنت صباح الأربعاء، “من أسر 25 مسلحًا من أتباع مجرم الحرب (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر”.

وأضاف أن بين المسلحين “مرتزقة”، مشيرًا إلى أنهم وقعوا في الأسر أثناء محاولتهم التسلل باتجاه أحياء العاصمة طرابلس.

وأوضح أن المسلحين استسلموا بكامل أسلحتهم وعتادهم بعد محاصرتهم.

من جهة أخرى، أعلنت القوات الحكومية، مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة قصف طيران حربي داعم لحفتر، في منطقة “السواني” جنوبي طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لـ”بركان الغضب” في بيان آخر على “فيسبوك” أن “ثلاث شهداء كحصيلة أولية، لقصف الطيران الحربي الداعم لمجرم الحرب حفتر بمنطقة السواني جنوبي طرابلس”.

وأوضح البيان، أن القصف استهدف ورشة ومخزن حديد، وأن الضحايا الثلاثة هم مالك المصنع وابنه وسائق سيارة النقل.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، وتخوض معارك مسلحة وسط استنفار للقوات الحكومية.