حمد بن جاسم يفتتح 2020 برسالة هامة.. لمن وجهها وماذا قال فيها؟

شارك رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، متابعيه على تويتر أمنياته للعام الجديد 2020 متمنيا فتح صفحة خليجية جديدة وأن تسود الحكمة مواقف القادة، حسب وصفه.

وقال “بن جاسم” في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إنه لن يعلق على السنة السابقة مشيرا أنه سبق أن علق على بعض إشكالياتها.

لن أعلق على السنة السابقة فقد علقت على بعض إشكالياتها. ولكن أتمنى أولا لأميرنا المفدى وللشعب القطري الكريم، وإلى كل من يعيش على تراب قطر الغالية، وكذلك إلى الأمة الخليجية والعربية والإسلامية، ان تكون هذه السنه سنة خير وتقدم ورخاء. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 1, 2020

وتابع:”ولكن أتمنى أولا لأميرنا المفدى وللشعب القطري الكريم، وإلى كل من يعيش على تراب قطر الغالية، وكذلك إلى الأمة الخليجية والعربية والإسلامية، ان تكون هذه السنه سنة خير وتقدم ورخاء.”

وأضاف رئيس وزراء قطر السابق:”كما أسأل الله عز وجل أن يوفق القادة للعمل في ما يفيد الأمة، وتجنب كل ما يسيء لها أو يفرقها من قول أو فعل، وأن يُكرس الجهد لتقدم أمتنا علمياً وصحياً واقتصادياً، وأن يلهمهم عز وجل السداد”

كما أسأل الله عز وجل أن يوفق القادة للعمل في ما يفيد الأمة، وتجنب كل ما يسيء لها أو يفرقها من قول أو فعل، وأن يُكرس الجهد لتقدم أمتنا علمياً وصحياً واقتصادياً، وأن يلهمهم عز وجل السداد، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 1, 2020

وفي رسالة لقادة الخليج عامة ودول الحصار خاصة تمنى بن جاسم أن تكون الحكمة سيدة الموقف، “فلا يختلف القادة إلى درجة الخصام ولا تكون التبعية بديلا للاتفاق الحر بيننا” حسب قوله، مشددا على أنه يجب أن تسود الحكمة في مواقف القادة، بعيدا عن الانفعال الذي جلب الكوارث على الأمة.

فتكون الحكمة سيدة الموقف، فلا يختلفوا إلى درجة الخصام ولا تكون التبعية بديلا للاتفاق الحر بيننا، وتسود الحكمة في مواقف القادة، بعيدا عن الانفعال الذي جلب الكوارث على الأمة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 1, 2020

واختتم الشيخ حمد بن جاسم تغريداته بالقول:”وأتمنى أن يصبح العقل والتعقل الذي نستخدمه في التعامل مع الأجنبي، هو السبيل في التعامل بين دولنا كذلك بالحكمة والرشاد.”

وأتمنى أن يصبح العقل والتعقل الذي نستخدمه في التعامل مع الأجنبي، هو السبيل في التعامل بين دولنا كذلك بالحكمة والرشاد. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 1, 2020

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.