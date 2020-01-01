السعودية فايزة المطيري ترتد عن الإسلام وتفجّر جدلاً: ” كنت مسلمة خائفة واليوم أنا مسيحية قوية”!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية باسم “فايزة المطيري” وهي ناشطة سعودية معروفة بإثارة الجدل، وذلك بعد إعلانها أنها ارتدت عن الإسلام واعتنقت المسيحية.

فايزة المطيري، نشرت صورة لنفسها بالحجاب وأخرى بدون حجاب بعد اعتناق المسيحية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ما أحدث موجة غضب بين النشطاء السعوديين.

وكتبت المطيري تعليقًا على صورتيها :” الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب 2020″.

"الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب ✌🏼٢٠٢٠ pic.twitter.com/keFVqWXmcE — فايزة المطيري✝️⚖️🇨🇦 (@f1122019) December 31, 2019

وسبقت “المطيري” هذه التغريدة بتدوينة اخرى قالت فيها :”قررت في الساعات الأخيرة من عام 2019 ، أنني سأري نفسي ، حتى لو كان ذلك خطيرًا على حياتي. بسبب عائلتي والحكومة السعودية. حصلت أخيرًا على حريتي منذ أن طلبت اللجوء والآن كندا هي بلدي”.

قررت في الساعات الأخيرة من عام 2019 ، أنني سأري نفسي ، حتى لو كان ذلك خطيرًا على حياتي. بسبب عائلتي والحكومة السعودية. حصلت أخيرًا على حريتي منذ أن طلبت اللجوء والآن كندا هي بلدي ✌🏼 — فايزة المطيري✝️⚖️🇨🇦 (@f1122019) December 31, 2019

ووثقت فايزة المطيري في فيديو وهي تصلي بإحدى كنائس مدينة تورنتو في كندا.

فايزة المطيري توثق في فيديو لها وهي تصلي بإحدى كنائس مدينة تورنتو في كندا! https://t.co/qRfb7lM6SH pic.twitter.com/d72tWLFXtf — تفتيش (@Tafteshq8) January 1, 2020

وتعرّف المطيري نفسها بأنها ناشطة نسوية سعودية تقيم في كندا، التي تستضيف عدة ناشطات سعوديات ذوات توجه نسوي مماثل، وبينهن رهف القنون، الشابة السعودية التي أثارت جدلا عالميا العام الماضي في رحلة لجوئها إلى كندا.

تغريدة “المطيري” فتحت عليها هجومًا عنيفًا، وطالب البعض بضرورة إسقاط الجنسية السعودية عنها.

