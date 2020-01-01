الحل دائما في مسقط.. الرياض تعلن عودة أسرى سعوديين بعد مفاوضات سرية مع الحوثي في سلطنة عمان

أعلنت المملكة العربية السعودية عودة 6 من مواطنيها كانوا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن إلى الرياض، حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية.

وقال مسؤول حوثي لوكالة “أسوشيتيد برس” إن الجماعة أفرجت عن ستة سعوديين الأربعاء بعد أن أفرجت المملكة قبل شهرين عن أكثر من 100 حوثي.

وتشير عمليات الإفراج إلى أن التحالف السعودي والحوثيين المدعومين من إيران يدفعان نحو اتفاق تتوسط فيه الأمم المتحدة بهدف إنهاء الجمود في الحرب التي يشهدها اليمن، كما تؤكد على أن المفاوضات السرية في سلطنة عمان بين السعودية والحوثي قد حققت نجاحا ملموسا.

وأطلق التحالف الذي تقوده السعودية حملته في عام 2015 لمواجهة الحوثيين واستعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً.

وأدت الحرب الطاحنة إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص، كثير منهم مدنيون، ووقوع كارثة إنسانية.

كما تسببت الحرب في معاناة الملايين من نقص الغذاء والرعاية الطبية ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

وفي الأشهر الأخيرة، بدأت السعودية مفاوضات سرية مع الحوثيين في سلطنة عمان، بعد أن أعلن الحوثيون المسؤولية عن هجوم على البنية التحتية النفطية السعودية والذي هدد إمدادات النفط العالمية.

واتهمت واشنطن ودول غربية إيران بتدبير هذا الهجوم.