تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الهدهد

تركي آل الشيخ يثبت ولائه ببعثرة المال العام السعودي على “المطبلين” فقط ويلغي حفلا لفنان يمني شهير

كتب وطن
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عبر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مستشار ابن سلمان المقرب اليوم، الاثنين، عن رفضه استضافة الفنان اليمني الشهير لإحياء في مهرجان أنغامي بجدة.

ووعد “آل الشيخ” بالتحقيق في موضوع استضافة صلاح الأخفش بعدما أعلنت هيئة الترفيه عن حفله.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “هذا شيء غير مقبول تماما، وسنحقق في الموضوع ونتخذ اللازم حالا”.

وكان الأخفش دعا جمهوره في المملكة العربية السعودية لانتظاره، يوم 2 يناير المقبل، ضمن احتفالية مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة.

إلا أن سعوديون أشاروا إلى أن الأخفش سبق وأن عارض سياسات ابن سلمان ما دفع آل الشيخ للتدخل سريعا وإلغاء الحفل قبل أن يغضب عليه سيده محمد بن سلمان.

من جانبها علقت الناشطة اليمنية الحقوقية توكل كرمان على الأمر وكتبت ساخرة من النظام السعودي القمعي:”الفنان صلاح الأخفش اكبر من السعودية ومن سلمان وابنه”

الفنان صلاح الأخفش اكبر من السعودية ومن سلمان وابنه، حياك في اسطنبول لنقيم لك مهرجانات لا أول لها ولا آخر

Posted by ‎توكل كرمان‎ on Monday, December 30, 2019

وتابعت في منشور لها على فيس بوك رصدته (وطن):”حياك في اسطنبول لنقيم لك مهرجانات لا أول لها ولا آخر”

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