بعد أن جنّدت لها كل مرتزقتها ودفعت الملايين .. مغرّد عُماني يكشف أسباب الحملة الإماراتية الفاشلة على السلطنة

استعرض مغرّد عُماني أسباب الحملة الفاشلة التي يشنّها الذباب الإلكتروني ومغرّدون مأجورون على سلطنة عمان، عبر نشر شائعات مغرّضة.

وبالإشارة إلى ما كشفه حساب “بدون ظل” الاماراتي، عن دفع الامارات دفعت 10 مليار دولار للصحف والقنوات الغربية المأجورة للترويج لخبر وفاة السلطان قابوس، قال المغرّد العُماني “الغانم” إن الحملة المدعومة إماراتيا بدأت بعد عودة السلطان قابوس من بلجيكا ووضع لها عدة سيناريوهات والهدف ضرب الإقتصاد العماني .

2- الحملة المدعومة إماراتيا بدأت بعد عودة جلالة السلطان قابوس المعظم من بلجيكا ووضع لها عدة سيناريوهات والهدف ضرب الإقتصاد العماني .. يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/LH31hZHuOX — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

وأضاف: “يعلمون أن عودة السلطان سترفع البورصة وتشجع المستثمرين الرحيل لعمان بعد كشف حقيقة الغش التجاري والعزوف عن شراء البضائع التي تحمل بركود 629 الإماراتي”.



وقال إنّ “بعض الدول التي لم تخصص لها بركود كانت تعتمد في تصديرها على بركود الإمارات لتقليل كلفة الضريبة على منتجاتها بعد حصولها على تراخيص إنشاء شركات بديلة”.



وذكر أنّ: “المقصود هنا الشركات ذات المنتج العالمي بحيث تصنع في الإمارات بدلا من أوروبا وبنفس المكونات وفي جبل علي وببركود 629 ولأن دبي فليست خاضعة للرقابة”.

3- يعلمون أن عودة السلطان سترفع البورصة وتشجع المستثمرين الرحيل لعمان بعد كشف حقيقة الغش التجاري والعزوف عن شراء البضائع التي تحمل بركود 629 الإماراتي،،يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/DJcGvvGkWM — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

4- بعض الدول التي لم تخصص لها بركود كانت تعتمد في تصديرها على بركود الإمارات لتقليل كلفة الضريبة على منتجاتها بعد حصولها على تراخيص إنشاء شركات بديلة..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/GtVnbL7VwP — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

5 – والمقصود هنا الشركات ذات المنتج العالمي بحيث تصنع في الإمارات بدلا من أوروبا وبنفس المكونات وفي جبل علي وببركود 629 ولأن دبي فليست خاضعة للرقابة..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/KaFrHOfRKO — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

وأوضح أن السلطنة “كانت بين الدول التي تعاملت بركود 629 لعدم حصولها على بركود خاص لكنها مؤخرا وقعت على إتفاقية تخصيص بركود عماني وهذا ما أخاف الإماراتيين أن المستثمرين سيفضلون التعامل ببركود عماني لأن البركود الإماراتي مقاطع بسبب سلع مصانع جبل علي المغشوشة وانهيار اقتصاد الإمارات”.



وتابع: ” مثلا مكونات شركة كنتاكي تأتي جاهزة لكن يعتمد الباقي على منتجات محليه مثل الدجاج والسلطات والبطاطس وغيرها فتشترى من جبل علي رخصية وغير مراقبة صحيا”.



كذلك ينطبق على الحلويات والمقرمشات وحليب البودرة والمشروبات الغازية المغشوشة في جبل علي.



وذكر أن الإمارات تعتبر أن المستهلك لا يهتم بالجودة بقدر إهتمامه أن المنتج رخيص كما أنه يجهل ما يضاف للمنتج من مواد مغشوشة تسبب الكثير من الأمراض.

6- السلطنة كانت بين الدول التي تعاملت بركود 629 لعدم حصولها على بركود خاص لكنها مؤخرا وقعت على إتفاقية تخصيص بركود عماني وهذا ما أخاف الإماراتيين أن المستثمرين سيفضلون التعامل ببركود عماني لأن البركود الإماراتي مقاطع بسبب سلع مصانع جبل علي المغشوشة وإنهيار إقتصاد الإمارات.. يتبع pic.twitter.com/DvHbyUfFbY — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

7- مثلا مكونات شركة كنتاكي تأتي جاهزة لكن يعتمد الباقي على منتجات محليه مثل الدجاج والسلطات والبطاطس وغيرها فتشترى من جبل علي رخصية وغير مراقبة صحيا..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/N5tooTuBkE — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

9- تعتبر حكومة الإمارات أن المستهلك لا يهتم بالجودة بقدر إهتمامة أن المنتج رخيص كما أنه يجهل ما يضاف للمنتج من مواد مغشوشة تسبب الكثير من الأمراض.. يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/ft2d2sis9K — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

وطرح المغرد العُماني مثالاً للتوضيح قائلاً: “(سعر تويكس في بلد المنتج 10 دولار ) مراقب صحيا ولا تجازف تلك الشركات سعر منتجها الدخول في قضايا غش تكلفها ملايين الدولارات”.

وفي جبل علي حصلت بعض الشركات على تراخيص صناعة وتصدير منتجات عالمية الماركة بمقابل مالي تدفع لبلد المنشأ مع تعهدها بتنفيذ جميع شروطها من حيث الجودة.

و تعلم تلك الشركات أنها معفية تماما من الرقابة الصحية وأن حكومة دبي تهتم بالملايين التي تكسبها من تلك الشركات لتمويل حروب عبثية وقتل واغتيالات.بحسب المغرد

وقال إن المستثمر يرى دبي الأنسب للغش التجاري فمصنعه المرخص له منتج عالمي لا يبيعه مثلما يباع ببلد المنشأ ب 10دولار لكن بإضافة مكون رديء بيعه بسعر 3 دولار.

وتعلم الشركات أن المستهلك يبحث عن البضاعة الرخيصة وحين يقارن المنتج بمكونات بلد المنشأ سيجدها متطابقة دون علمه أن تلك المكونات رديئة وجالبة للأمراض.

10- سنأتي بمثال للتوضيح (سعر تويكس في بلد المنتج 10 دولار ) مراقب صحيا ولا تجازف تلك الشركات سعر منتجها الدخول في قضايا غش تكلفها ملايين الدولارات .. يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/Agxkz13OaQ — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

11- في جبل علي حصلت بعض الشركات على تراخيص صناعة وتصدير منتجات عالمية الماركة بمقابل مالي تدفع لبلد المنشأ مع تعهدها بتنفيذ جميع شروطها من حيث الجودة..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/u2f7g9sGWm — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

12- تعلم تلك الشركات أنها معفية تماما من الرقابة الصحية وأن حكومة دبي تهتم بالملايين التي تكسبها من تلك الشركات لتمويل حروب عبثية وقتل وإغنيالات.. يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/Zx4RFrENPY — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

13- المستثمر يرى دبي الأنسب للغش التجاري فمصنعه المرخص له منتج عالمي لا يبيعه مثلما يباع ببلد المنشأ ب 10دولار لكن بإضافة مكون رديئ بيعه بسعر 3 دولار..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/LOwyNB53Q7 — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

14-الشركات تعلم أن المستهلك يبحث عن البضاعة الرخيصة وحين يقارن المنتج بمكونات بلد المنشأ سيجدها متطابقة دون علمه أن تلك المكونات رديئة وجالبة للأمراض..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/Ku7P1irH4A — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

وقال “الغانم”: منذ ما يقارب 7 سنوات ظهرت في دول الخليج فجأة أمراض السكري والضغط والقلب والتليف الكبدي وغيرها من الأمراض ولم يسلم منها الأطفال والشباب وكبار السن.



وأضاف: الأمراض سببها الرئيسي ما يصدره جبل علي ويحمل بركود 629 لأن أي منتج صادر منها رديء ومغشوش كما أن بيئة المصانع غير صحية لوجود القوارض ويمنع دخولها.



وذكر أن الإمارات تدرك أن انكشاف منتجاتها يعني رحيل المستثمرين كما رحلت بعد مقاطعتها لدولة قطر لأن (رأس المال جبان) وسلطنة عمان تملك الاستقرار الاقتصادي.



وأكد أن سلطنة عمان بيئة جاذبة للمستثمرين خصوصا بعد انهيار اقتصاد الإمارات وعزوف الخليجيين عن شراء المنتج ما تسبب في ركود اقتصادي قد يعيدها لما قبل الإتحاد.



وقال إن الانهيارات الإقتصادية ظهرت عكسية على حياة ومعيشة المواطن الذي ظل مرفهاً خلال 45 سنة وظل منذ سنوات يعاني الديون والبطالة وصعوبة المعيشة.



وظهر الإنهيار الإقتصادي على البنوك التجارية والإسكانية والمجمعات التجارية التي أصبحت فارغة تماما ومعروضة للبيع بسعر زهيد ولم تجد مشترين حتى تاريخه.بحسب المغرد

15- منذ ما يقارب 7 سنوات ظهرت في دول الخليج فجأة أمراض السكري والضغط والقلب والتليف الكبدي وغيرها من الأمراض ولم يسلم منها الأطفال والشباب وكبار السن..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/9JKTp1guDw — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

16- الأمراض سببها الرئيسي ما يصديره جبل علي ويحمل بركود 629 لأن أي منتج صادر منها رديئ ومغشوش كما أن بيئة المصانع غير صحية لوجود القوارض ويمنع دخولها..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/rchWLwm0uo — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

17-الإمارات تدرك أن إنكشاف منتجاتها يعني رحيل المستثمرين كما رحلت بعد مقاطعتها لدولة قطر لأن (رأس المال جبان) وسلطنة عمان تملك الإستقرار الإقتصادي..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/RtTB07Fbh2 — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

18-سلطنة عمان بيئة جاذبة للمستثمرين خصوصا بعد إنهيار إقتصاد الإمارات وعزوف الخليجيين عن شراء المنتج ما تسبب في ركود إقتصادي قد يعيدها لما قبل الإتحاد..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/HlVMosGQ3Z — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

19- الإنهيارات الإقتصادية ظهرت عكسية على حياة ومعيشة المواطن الذي ظل مرفها خلال 45 سنة وظل منذ سنوات يعاني الديون والبطالة وصعوبة المعيشة .. يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/icMjIt9Udt — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

20- وظهر الإنهيار الإقتصادي على البنوك التجارية والإسكانية والمجمعات التجارية التي أصبحت فارغة تماما ومعروضة للبيع بسعر زهيد ولم تجد مشترين حتى تاريخه..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/KRXerEl9lw — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

وأكد “الغانم” أنّ الإمارات حاولت إبقاء مستثمريها فدفعت 10ملايين دولار لتخفيف ضغط المغردين والمقاطعين وإشغالهم بنشر أخبار كاذبة عن وفاة جلالة السلطان ومن سيخلفه.



واستدعت الإمارات جميع مرتزقتها وأغرت أسماء أكاديمية تقيم فيها أو تدرس بجامعاتها للترويج والتغريد حول تلك النقطة وأغرت الراغبين منهم بامتيازات كثيرة.وفقا للمغرد العُماني



وقال إن الإمارات أدركت أن ملايينها لم تقلق العماني ومارس يومه بشكل طبيعي ولم يتأثر الإقتصاد وأنها فشلت في تغيير الشارع وأن الشعب لا يثق إلا من جهاته الرسمية.



وختم بالقول: أدركت الإمارات أن العماني مطمئن ويدرك أن السلطان في صحته ومرضه يبتعد عن الأضواء في ما يتعلق بحياته الشخصية والوضع طبيعي ما لم تصرح الجهات الرسمية.

21- حاولت الإمارات إبقاء مستمثريها فدفعت 10ملايين دولار لتخفيف ضغط المغردين والمقاطعين وإشغالهم بنشر أخبار كاذبة عن وفاة جلالة السلطان ومن سيخلفه..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/tHzGNG40WR — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

22-إستدعت الإمارات جميع مرتزقتها وأغرت أسماء أكاديمية تقيم فيها أو تدرس بجامعاتها للترويج والتغريد حول تلك النقطة وأغرت الراغبين منهم بإمتيازات كثيرة..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/OmGquoaPEy — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

23-أدركت الإمارات أن ملايينها لم تقلق العماني ومارس يومه بشكل طبيعي ولم يتأثر الإقتصاد وأنها فشلت في تغيير الشارع وأن الشعب لا يثق إلا من جهاته الرسمية..يتبع

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/qNgFcgiGG0 — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

24- أدركت الإمارات أن العماني مطمئن ويدرك أن السلطان في صحته ومرضة يبتعد عن الأضواء في ما يتعلق بحياته الشخصية والوضع طبيعي ما لم تصرح الجهات الرسمية..إنتهت

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

#عمان_دوله_راسخه_شعب_قوي#التائهون_في_الأرض @_FALCON_01 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/yQvpX5oyoV — الغانم (@4965b0eccbdc42b) December 28, 2019

وفي تأكيدٍ على أن حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان مصدرها الإمارات، غرّد مدير عام “مركز الإمارات للدراسات” جمال سند السويدي، بتغريدة زعم فيها أن السلطان قابوس بن سعيد قد توفي.

وتعرّض “السويدي” لهجومٍ كبير من المغرّدين العُمانيين، الذين اتهموه بنشر أخبار كاذبة عن السلطان تهدف الى زعزعة الوحدة العُمانية، ما دفعه الى حذف تغريدته.

وبعد تغريدته التي حذفها بيوم، نشر “السويدي” صوراً له مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فيما اعتبر مغرّدون عُمانيون ذلك دليلاً واضحاً على من هم الذين يحاولون اثارة القلاقل في السلطنة والجهات التي تديرهم .

مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، خلال استقبال سموه يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 في قصر البحر في أبوظبي، وفد "برنامج التسامح والتعايش"، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية pic.twitter.com/pKgJqslSwB — Prof. Jamal Sanad Al-Suwaidi (@suwaidi_jamal) December 25, 2019

مدير عام مركز الإمارات للدراسات غرد بأخبار مغرضة عن جلالته ثم بعدها بساعات غرد بلقائه مع سمو ولي عهد ابوظبي #مبز !

كل ذلك تزامن مع حملة التشويه التي تعرضنا لها من مرتزقة الخارج والذباب الالكتروني، حتى نعلم جيدا من هم الذين يحاولون اثارة القلاقل في بلادنا والجهات التي تديرهم .. pic.twitter.com/DRRi5u7cxr — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) December 26, 2019

وبعد حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان، وجّه المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية الشعب العماني في الحفاظ على وحدته”.

وحذر سماحة الشيخ في رسالته الشعب العماني الوفيّ من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين.