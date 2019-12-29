6 في السعودية و3 بالإمارات.. الحوثي يصعد ويعلن توسيع بنك أهدافه ليشمل مراكز حيوية وحساسة بالغة الأهمية

في تصعيد خطير أعلنت جماعة الحوثي اليمينة اليوم، الأحد، توسيع رقعة أهدافها العسكرية ضد أهداف حيوية في السعودية والإمارات ووصفتهما بدول العدوان.

العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري للحوثيين، قال خلال مؤتمر صحافي في صنعاء: “نعلن توسيع بنك أهداف قواتنا ليشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول العدوان”.

وأضاف: “قواتنا قسمت بنك الأهداف المتاح لديها إلى ثلاثة مستويات بحسب الأهمية”.

وتابع: “هناك ضمن المستوى الأول من بنك الأهداف تسعة أهداف بالغة الأهمية، منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الإمارات”.

وقال سريع: “يعني استهداف شعبنا وبلدنا استمرار قواتنا في الرد المشروع والمناسب وذلك بضربات موجعة بحسب ما تختاره القيادة من مستويات الرد”.

وأفاد المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، أن “قوات الجماعة تمكنت خلال عام 2019 من قنص 228 جندياً وضابطاً سعودياً، إضافة إلى قنص 142 سودانيا”.

وقال إنه “تم أيضا قنص أكثر من 16 ألفاً من القوات التابعة والموالية للحكومة اليمنية الشرعية خلال الفترة نفسها”.

وفيما يتعلق بالدفاع الجوي، لفت سريع إلى أن عمليات جماعته أدت خلال عام 2019 إلى إسقاط 69 طائرة تابعة لقوى التحالف.

وأضاف أنها “توزعت بين سبع طائرات مقاتلة وتسع طائرات استطلاع منخفض و53 طائرة تجسسية”.

وأردف بالقول إن “إجمالي عمليات القوة الصاروخية للجماعة خلال عام 2019 بلغ 110 عمليات إطلاق صواريخ باليسيتة”.

وتحدث بأن 19 محافظة يمنية تعرضت لغارات الطيران “المعادي” للتحالف خلال عام 2019، حيث بلغ إجمالي عدد الغارات خلال العام أكثر من 6534 غارة.

وأشار إلى أن غارات الطيران أدت إلى وقوع “المئات من الشهداء والجرحى وتدمير المراكز الخدمية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم”.

وحول القدرات العسكرية للجماعة قال سريع: “أصبحنا نمتلك القدرة الكاملة على صناعة منظومات صاروخية متكاملة إضافة الى أجيال مختلفة من طائرات دون طيار هجومية واستطلاعية”.

وقال إن قوات الجماعة تصدت بنجاح خلال العام الجاري لأكثر من 1226 عملية عسكرية للتحالف منها 163 عملية هجومية و656 زحفا و407 محاولات تسلل.

ولفت المتحدث العسكري إلى أن قوات الجماعة نفذت خلال العام الجاري 1686 عملية عسكرية على طول مسرح العمليات القتالية وامتداد خارطة المواجهات.