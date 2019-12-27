مفاجأة غير متوقعة لرجال الأمن الكويتي .. ماذا يفعل شاب تحت أرجل شقيقتيه داخل سيارة؟

اكتشف رجال الأمن الكويتيين في منفذ النويصيب محاولة مواطن مطلوب وهو متخف تحت أرجل شقيقتيه بمساعدة قريب لهما.



وقال مصدر أمني إن رجال الأمن، وفي أثناء قيامهم بواجبهم في التدقيق على المسافرين، ارتابوا عند البوابة الأخيرة في أمر فتاتين بدت عليهما علامات الارتباك.



ولدى مطالبة الفتاتين بالترجل من المركبة التي كانتا على متنها برفقة شخص تولى قيادتها، فوجئ الأمنيون بوجود شاب كان متوارياً تحت أرجلهما، وبسؤالهما عنه ذكرت إحداهما أنه شقيقهما، وأنهما حاولا إخراجه من الكويت بهذه الطريقة.



وتابع المصدر الأمني: بالاطلاع على هويات الفتاتين والشاب، تم التأكد من صلة القرابة بينهم، واتضح أن المتخفي مطلوب على ذمة قضايا، وصادر بحقه أمر منع سفر، كما أن سائق السيارة قريب لهم.



وأحيل المطلوب إلى الجهات المختصة المطلوب لها، فيما جرى اقتياد المضبوطتان وقريبهما إلى التحقيق على ذمة قضية تمكين متهم من الهرب.بحسب صحيفة “الراي” الكويتية



واشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق في ما حدث، خصوصاً بعدما انطلت عملية التهريب على عناصر الأمن في جميع البوابات ولم تنكشف إلا عند البوابة الأخيرة.