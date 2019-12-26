“شاهد” غادة عادل مطلوبة على “جوجل” بعد بلوغها الـ45.. إطلالات ساخنة أشعلت مواقع التواصل

تصدر اسم الفنانة المصرية الشهيرة غادة عادل قائمة التريند على محرك البحث “جوجل” بعد تزايد عمليات البحث عنها، تزامنا مع حلول عيد ميلادها الـ 45 واحتفال نجوم الفن به.

واحتفلت غادة عادل بعيد ميلادها بأحد النطاعم الشهيرة بالقاهرة وسط مجموعة من أصدقائها المقربين الفنانة كندا علوش ,عمرو يوسف , والإعلامية انجى على والمؤلف تامر حبيب.

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وكانت غادة عادل، متزوجة من المخرج مجدي الهواري ولديها خمسة أولاد، ولكنهما قررا الانفصال منذ عام تقريبا، مؤكدة أن السبب في الانفصال خلافات زوجية وقررا الانفصال في هدوء تام.

ومنذ انفصالها عن مجدي الهواري، أثارت غادة عادل جدلا واسعا بإطلالاتها في المهرجانات أو جلسات التصوير الخاصة.

ليها إطلالتها الخاصة والمتميزة❤️ ودايماً بتبهرنا بأدوارها المختلفة🤩

في عيد ميلاد الفنانة #غادة_عادل🎂🎉إيه أكتر دور بتحب تشوفه ليها؟🤔 pic.twitter.com/tVUBxaDmQ9 — CBCDrama (@CBCDrama) December 25, 2019

ما لا يعرفه الكثيرون أن غادة عادل، عملت في الإعلانات قبل اتجاهها للتمثيل وكانت أغنية تخسري والتي ظهرت بها مع المطرب هاني شاكر سبب شهرتها.

ليها إطلالتها الخاصة والمتميزة❤️ ودايماً بتبهرنا بأدوارها المختلفة🤩

في عيد ميلاد الفنانة #غادة_عادل🎂🎉إيه أكتر دور بتحب تشوفه ليها؟🤔 pic.twitter.com/EGQ2UZ8ggd — CBCDrama (@CBCDrama) December 25, 2019

وتعد غادة عادل واحدة من النجمات المتميزات بمجال السينما وشاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها الباشا تلميذ وملاكي إسكندرية وخليج نعمة ونادي الرجال السري وعيال حبيبة وحمادة يلعب وأهواك، كما شاركت غادة عادل في بطولة عدة مسلسلات منها العهد وسرايا عابدين ومكان في القصر.