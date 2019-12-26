بعيدا عن “عواء” التائهين في الأرض.. “شاهد” المغامر العُماني سليمان الناعبي يُكرم السلطان قابوس على طريقته الخاصة

عبر المغامر العُماني الشهير بتسلق الجبال سليمان بن حمود الناعبي من ولاية وادي المعاول، عن حبه للسلطان قابوس بن سعيد بلفتة طيبة مشاركا في الحملة الشعبية التي انطلقت مؤخرا في حب السلطان عقب عودته من رحلة علاجية في بلجيكا.

وتمكن “الناعبي” من تسلق قمة جبل جليدي ورفع فوقها صور السلطان قابوس التي اعتلت قمة الجليد في مشهد مهيب.

#السلطان_قابوس أنر بفؤادي كل أسوان مظلمِ ببسمةراض في الحياةمنعم وصور بها الآمال إني رأيتها

تطيف بريا ثغرك المتبسّم فديتك لا تأل الحياةتبسماً فإنك لم تخلق لغيرالتبسم وقَتكَ الليالي العابسات عبوسها

إذن فتبسم كيف شئت وانعم#قابوس_بخير @_FALCON_01 @moosaFarei pic.twitter.com/jbTwouq1FI — المغامر/ سليمان الناعبي (@999Suleiman) December 26, 2019

وأشاد ناشطون بلفتة المغامر الطيبة وحرصه على المشاركة بحملة حب السلطان قابوس على طريقته الخاصة.

يشار إلى أن المغامر العُماني سليمان بن حمود الناعبي تمكن في أغسطس الماضي من الصعود لأعلى قمة في أوروبا الغربية وهي قمة “مون بلان” في مدينة شاموني بفرنسا، والتي يبلغ ارتفاعها 4810 أمترا فوق مستوى سطح البحر، موجها الشكر إلى وزارة السياحة ومجموعة سعود بهوان على ما قدماه من دعم.

ويقول الناعبي إنّ المغامرة بدأت بتاريخ 23 أغسطس الماضي، واستغرقت أربعة أيام للوصول إلى القمة، شاملة بذلك مرحلة التأقلم، موضحا أنّه نجح في رفع علم السلطنة، وصورة السلطان قابوس بن سعيد.