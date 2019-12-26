صورة السلطان قابوس
صورة السلطان قابوس
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بعيدا عن “عواء” التائهين في الأرض.. “شاهد” المغامر العُماني سليمان الناعبي يُكرم السلطان قابوس على طريقته الخاصة

كتب خاص "وطن"
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عبر المغامر العُماني الشهير بتسلق الجبال من ولاية وادي المعاول، عن حبه للسلطان بلفتة طيبة مشاركا في الحملة الشعبية التي انطلقت مؤخرا في حب السلطان عقب عودته من رحلة علاجية في بلجيكا.

وتمكن “الناعبي” من تسلق قمة جبل جليدي ورفع فوقها صور السلطان التي اعتلت قمة الجليد في مشهد مهيب.

وأشاد ناشطون بلفتة المغامر الطيبة وحرصه على المشاركة بحملة حب على طريقته الخاصة.

يشار إلى أن المغامر العُماني سليمان بن حمود الناعبي تمكن في أغسطس الماضي من الصعود لأعلى قمة في أوروبا الغربية وهي قمة “مون بلان” في مدينة شاموني بفرنسا، والتي يبلغ ارتفاعها 4810 أمترا فوق مستوى سطح البحر، موجها الشكر إلى وزارة السياحة ومجموعة سعود بهوان على ما قدماه من دعم.

ويقول الناعبي إنّ المغامرة بدأت بتاريخ 23 أغسطس الماضي، واستغرقت أربعة أيام للوصول إلى القمة، شاملة بذلك مرحلة التأقلم، موضحا أنّه نجح في رفع علم السلطنة، وصورة السلطان قابوس بن سعيد.
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