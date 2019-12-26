أردوغان يجلط السيسي وابن زايد ويعلن رسمياً موعد إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا لحماية طرابلس

حسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمره في مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.

وقال أردوغان إنه من المتوقع أن يُمرر تفويض إرسال جنود إلى ليبيا من البرلمان التركي في الثامن من الشهر المقبل، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن تركيا “ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس”.

وأضاف أن “من يدعم حفتر الآن هم ذاتهم من دعموا الانقلاب على الحكومة الشرعية في مصر”.

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وأشار الرئيس التركي إلى أنه اتفق مع تونس على دعم حكومة السراج في ليبيا، مضيفا أنه أنقرة تصر على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.

وقال أرودغان إن “هدفنا في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد على العكس من ذلك منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا” وذلك على خلفية التوتر بين تركيا من جهة ومصر واليونان من جهة أخرى بخصوص التطورات في منطقة المتوسط المتعلقة بمنابع الغاز والأزمة الليبية.