“شاهد” هل هو حدث للتغطيّة على أمر قادم؟ .. الأمن السعودي يُصفّي شخصين في الدمام بعملية خاطفة!

تداولت وسائل إعلام سعودية فيديو قالت إنه يظهر جانبا من الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين مطلوبين وقوات الأمن في الدمام، وأسفرت عن مقتل مسلحين بحسب مواقع إخبارية سعودية.

ونشرت القناة الحكومية السعودية، في حسابها على تويتر، مقطع فيديو، من منطقة الاشتباكات في الدمام.



ولم تضح بعد طبيعة الاشتباكات في الدمام شرقي المملكة، كما لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن، أي تفاصيل عن هوية المطلوبين.

لكن معلومات أولية أفادت بأن المطلوبين قد اختبأوا بمنزل تابع لأحد المواطنين بـحي العنود في الدمام قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القضاء عليهما بعد عملية إطلاق نار.