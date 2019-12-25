عملية أمنية في الدمام
عملية أمنية في الدمام
Videoالهدهد

“شاهد” هل هو حدث للتغطيّة على أمر قادم؟ .. الأمن السعودي يُصفّي شخصين في الدمام بعملية خاطفة!

كتب وطن
0

تداولت وسائل إعلام سعودية فيديو قالت إنه يظهر جانبا من الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين مطلوبين وقوات الأمن في ، وأسفرت عن مقتل مسلحين بحسب مواقع إخبارية سعودية.

ونشرت القناة الحكومية ، في حسابها على تويتر، مقطع فيديو، من منطقة الاشتباكات في الدمام.

ولم تضح بعد طبيعة الاشتباكات في الدمام شرقي المملكة، كما لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن، أي تفاصيل عن هوية المطلوبين.

لكن معلومات أولية أفادت بأن المطلوبين قد اختبأوا بمنزل تابع لأحد المواطنين بـحي العنود في الدمام قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القضاء عليهما بعد عملية إطلاق نار.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

اللعب صار على المكشوف.. تركيا تهدد دولاً خليجية “خبيثة” تقود مؤامرة ضدها…

تقارير

“كل شيء تغيّر وهكذا أصبحت السعودية”.. نساء بلا عباءات يرقصن مع الرجال…

الهدهد

مفاوضات ثلاثية ستجري قريباً بمشاركة إيران.. هذه هي بنود اتفاق المنطقة…

الهدهد

ثمار الترفيه.. القبض على “24” سعودياً لم يتمالكوا شهوتهم أمام…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.