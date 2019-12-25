فجر السعيد
فجر السعيد
الهدهد

فقدت توازنها بشكل مفاجئ.. تدهور الحالة الصحية لـ فجر السعيد مجددا وهذا ما حدث لها في الاستديو

كتب خاص "وطن"
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كشفت الإعلامية الكويتية عن تدهور حالتها الصحية مجددا عقب تعرضها لحادث سقوط في الاستديو أثناء تقديم برنامجها.

وأعلنت “السعيد” في تغريدة لها بتويتر عن اعتذارها عن الظهور في برنامجها هذا الأسبوع بعد تدهور حالتها.

وكتب وفق ما رصدته (وطن):”أول يوم عدت فيه لبرنامج #هنا_الكويت  وفقرة #على_مسئوليتي طحت في الأستوديو طيحه قويه على #الراس وبعد يومين من الطيحه بديت أحس في عدم التوازن والدوخه اذا وقفت او لفيت يمين او يسار.”

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وتابعت:”ولازالت مستمره للأسف.. لذلك أعتذرت هذا الأسبوع عن الظهور التلفزيوني وبإذن الله سأعود الأحد القادم”

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وكانت فجرت السعيد قد عادت من رحلة علاج صعبة في الخارج قبل أسابيع، بعد انتكاسة صحية كبيرة أدخلتها في غيبوبة حيث تم نقلها للخارج بأمر من أمير الكويت للعلاج.

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