فقدت توازنها بشكل مفاجئ.. تدهور الحالة الصحية لـ فجر السعيد مجددا وهذا ما حدث لها في الاستديو

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن تدهور حالتها الصحية مجددا عقب تعرضها لحادث سقوط في الاستديو أثناء تقديم برنامجها.

وأعلنت “السعيد” في تغريدة لها بتويتر عن اعتذارها عن الظهور في برنامجها هذا الأسبوع بعد تدهور حالتها.

وكتب وفق ما رصدته (وطن):”أول يوم عدت فيه لبرنامج #هنا_الكويت وفقرة #على_مسئوليتي طحت في الأستوديو طيحه قويه على #الراس وبعد يومين من الطيحه بديت أحس في عدم التوازن والدوخه اذا وقفت او لفيت يمين او يسار.”

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أول يوم عدت فيه لبرنامج #هنا_الكويت وفقرة #على_مسئوليتي طحت في الأستديو طيحه قويه على #الراس وبعد يومين من الطيحه بديت أحس في عدم التوازن والدوخه اذا وقفت او لفيت يمين او يسار..ولازالت مستمره للأسف.. لذلك أعتذرت هذا الأسبوع عن الظهور التلفزيوني وبإذن الله سأعود #الأحد القادم 👌🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 25, 2019

وتابعت:”ولازالت مستمره للأسف.. لذلك أعتذرت هذا الأسبوع عن الظهور التلفزيوني وبإذن الله سأعود الأحد القادم”

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وكانت فجرت السعيد قد عادت من رحلة علاج صعبة في الخارج قبل أسابيع، بعد انتكاسة صحية كبيرة أدخلتها في غيبوبة حيث تم نقلها للخارج بأمر من أمير الكويت للعلاج.