إعلامي عُماني يُفحم شارِب بول “بن زايد” لنشره إشاعات وفاة السلطان قابوس بتعليمات من معلّمه “السّاحر الأعور”

ردّ الاعلامي العمُاني البارز عادل الكاسبي على الاشاعات الكاذبة، عن صحة السلطان قابوس بن سعيد، التي نشرها المرتزق الأردني يوسف علاونة الذي تستخدمه الإمارات والسعودية كدمية لمهاجمة خصومهما.



وقال “الكاسبي” في تغريدةٍ رصدتها “وطن”: “كيف ستواجه ربك وأنت ليل نهار في جروبات الصبية التائهين عن هذه الأرض، تنشرون الخباثة والفكر المريض الذي تأخذونه مباشرة من ساحركم الأكبر الأعور “.



وأضاف: “تباً لك ولجروبك ولمعلمك ليوم الدين .سيدكم وتاج رأسكم السلطان قابوس المعظم خط فوق الأحمر “.



كيف ستواجه ربك وأنت ليل نهار في جروبات الصبية التائهين عن هذه الأرض، تنشرون الخباثة والفكر المريض الذي تأخذونه مباشرة من ساحركم الأكبر الأعور

تباً لك ولجروبك ولمعلمك ليوم الدين

سيدكم وتاج رأسكم السلطان قابوس المعظم خط فوق الأحمر . https://t.co/tCoPOgrZ9k — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) December 24, 2019

وادّعى المرتزق “علاونة” أن معلومات وصلته من المستشفى تفيد بأن السطان قابوس بن سعيد توفي.حسب ادعائه

وأضاف زاعماً أن لديه معلومات عن الخليفة المرجح للسلطان قابوس، “لكن هذا الأمر يخص الشعب العماني” ولا يريد التدخل فيه . كما زعم

لكنه هاجم الشعب العماني، ووصفهم بلفظٍ خارجٍ، وقال إنّ “سلطان عمان الجديد سيكون عدوا لإيران”.

لدي معلومات عن الخليفة المرجح للسلطان

لكن هذا الأمر يخص الشعب العماني الشقيق ولا نحب أن نتدخل بالحديث عم أي بلد عربي إلا بما يحفظ استقرارها وأمنها وازدهارها

لكني أطمئن بهايم إيران:

سلطان عمان الجديد سيكون عدوا لإيران.. وشكرا

6 — yousef-alalawnah يوسف علاونة (@yousef_alalawna) December 24, 2019

وتتصدر منذ الصباح هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، قائمة الترند في السلطنة.

وعبر تلك الهاشتاغات يدعو آلاف المغردين العمانيين لسلطانهم بالشفاء، مؤكدين في ذات الوقت على متانة النسيج العماني ووحدته وترابطه، في وجه الإشاعات والأخبار الملفقة عن صحة السلطان التي بدأ بترويجها مغرضون.



وعاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الجمعة 13 ديسمبر 2019، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لإجراء فحصوات طبية.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني، في بيان، عودة السلطان قابوس إلى بلاده بعد “إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية فى بلجيكا”.

ومنذ سفره وحتّى عودته يتصدر وسم “قابوس” قائمة الترند في سلطنة عمان، وسط دعوات العمانيين للسلطان بالشفاء والعافية.